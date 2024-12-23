scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारIndia Cements, UltraTech Cement Shares में बंपर तेजी क्यों?

India Cements, UltraTech Cement Shares में बंपर तेजी क्यों?

India Cements Ltd. के शेयर, जिसे हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी UltraTech Cement Ltd. के जरिए अधिग्रहण किया गया था, सोमवार के ट्रेडिंग सेशन के दौरान जबरदस्त तेजी देखने को मिली और शेयर 11 प्रतिशत तक चढ़ गए।

NEW DELHI,UPDATED: Dec 23, 2024 10:54 IST

दरअसल इस शेयर की कीमत में तेजी की वजह है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के जरिए ₹7,000 करोड़ के सौदे को मंजूरी दिए जाने की खबर, जिसमें अरबपति कुमार मंगलम बिड़ला के जरिए प्रमोट की गई अल्ट्राटेक सीमेंट इंडिया सीमेंट्स में बहुमत की हिस्सेदारी खरीदेगी।

यह मंजूरी उस समय आई जब CCI ने अल्ट्राटेक से प्रस्तावित सौदे पर स्पष्टीकरण देने के लिए शो कॉज नोटिस जारी किया, जो अदानी समूह के जरिए बढ़ते प्रतिस्पर्धा को देखते हुए उसके बाजार में प्रमुखता को मजबूत करेगा, जो अधिग्रहण के जरिए अपनी क्षमता बढ़ा रहा है।

सौदे के अनुसार अल्ट्राटेक सीमेंट ₹10 के प्रत्येक शेयर के 10.13 करोड़ इक्विटी शेयर खरीदेगा, जो इंडिया सीमेंट्स की प्रमोटरों, प्रमोटर समूह के सदस्यों और अन्य शेयरधारकों के जरिए आयोजित 32.72% इक्विटी शेयर पूंजी का प्रतिनिधित्व करेगा।

इसके अलावा यह कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से ₹10 प्रति शेयर पर 8.05 करोड़ इक्विटी शेयर खरीदने के लिए एक ओपन ऑफर करेगा, जो कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी का 26 प्रतिशत होगा। यह इंडिया सीमेंट्स के शुक्रवार की क्लोजिंग वैल्यू ₹339 पर 15% प्रीमियम था।

इससे पहले 28 जुलाई को अल्ट्राटेक सीमेंट ने इंडिया सीमेंट्स में प्रमोटरों और उनके सहयोगियों से ₹3,954 करोड़ के सौदे में 32.72% हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा की थी, जो दक्षिणी सीमेंट बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करेगा। इसके अलावा, अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट्स के शेयरधारकों से 26% हिस्सेदारी को ₹3,142.35 करोड़ के ओपन ऑफर के तहत खरीदने की भी घोषणा की थी।

इंडिया सीमेंट्स के शेयर 11% तक चढ़कर NSE पर ₹376.20 तक पहुंचे, जबकि अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर एक प्रतिशत से अधिक बढ़कर ₹11,582.45 के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंचा।
 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Dec 23, 2024