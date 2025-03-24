Sensex Nifty today: लगातार छठे दिन बुल रन! क्या है सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी की वजह?

Sensex Nifty today: सोमवार 24 मार्च को शेयर बाजार में बंपर तेजी देखने को मिल रही है। दोपहर 12:32 बजे तक के आंकड़े के मुताबिक सेंसेक्स 1.32% या 1012.32 अंक चढ़कर 77,917.83 अंक और निफ्टी 1.26% या 294.70 अंक की तेजी के साथ 23,645.10 अंक पर ट्रेड कर रहा था। BSE Midcap और BSE Smallcap इंडेक्स में भी अच्छे बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे।

आज लगातार 6वां कारोबारी दिन है जब शेयर बाजार में बुल रन देखने को मिल रहा है। चलिए जानते हैं आखिर बाजार में तेजी क्यों देखने को मिल रही है?

भारतीय शेयर बाजार में क्या तेजी?

शेयर बाजार के सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी और ब्रॉडर मार्केट में यह तेजी, वैल्यू बाइिंग और फॉरेंन फ्लो में हाल ही में आए पॉजिटिव रुझान के बने रहने की उम्मीद के कारण आई है।

इसके अलावा रुपये में हाल ही में हुई तेज रिकवरी और पिछले सप्ताह अमेरिकी फेड द्वारा नरम रुख अपनाए जाने और दो बार ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बरकरार रखने के तथ्य ने निवेशकों की धारणा को बढ़ावा दिया।

इसके अलावा अमेरिकी फ्यूचर इंडेक्स में भी तेजी आई, जिसने आज वॉल स्ट्रीट पर मजबूत शुरुआत का संकेत दिया था।

Top Gainers & Losers

दोपहर 12:32 बजे तक, Pearl Polymers Limited, Lambodhara Textiles Limited, AMD Industries Limited, Aion-Tech Solutions Ltd और Salasar Techno Engineering Limited का शेयर टॉप गेनर रहा तो वहीं Medico Remedies Limited, IKIO Lighting Limited, Quintegra Solutions Limited, Reliance Communications Limited और Manugraph India Limited का शेयर टॉप लूजर रहा।

BSE Smallcap इंडेक्स 1.38% या 652.24 अंक चढ़कर 47,949.05 अंक पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं BSE Midcap इंडेक्स 1.47% या 615.92 अंक की तेजी के साथ 42,447.49 अंक पर रहा।

ऑयल प्राइस

रूस और ईरान पर कड़े प्रतिबंधों के बावजूद, मार्च की शुरुआत में तेल की कीमतें 3 साल के निचले स्तर पर आ गईं। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध में जल्द ही विराम लगना पॉजिटिव होगा।

ब्रोकरेज ने कहा कि OPEC+ के लिए एक्ट्रा प्रोडक्शन लाने की बहुत कम गुंजाइश है। ब्रोकरेज ने कहा कि हम वित्त वर्ष 2026/27 और LT के लिए अपने तेल मूल्य अनुमानों को घटाकर $70/bbl ($80/bbl से) कर रहे हैं।

