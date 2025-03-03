Reliance Share Price: एक साल के नीचले स्तर पर मुकेश अंबानी की कंपनी का शेयर! क्या है गिरावट की वजह?

Reliance Share Price: कारोबारी हफ्ते के पहले दिन इंडेक्स हेवीवेट और मार्केट वैल्यूएशन के लिहाज से सेंसेक्स की सबसे बड़ी कंपनी Reliance Industries Limited (RIL) के शेयर में आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है। RIL ने आज अपना फ्रेश 52 Week Low, 1,156 रुपये को टच किया है।

मुकेश अंबानी की कंपनी RIL का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 4 प्रतिशत से अधिक गिरा है। पिछले छह महीनों में, RIL का शेयर 23% तक गिरा है और 1,608.95 रुपये के 52 Week High से 28% नीचे है। आखिरी रिलायंस के शेयर में गिरावट की वजह क्या है, चलिए जानते हैं।

क्यों गिर रहा है RIL?

भारतीय शेयर बाजार में ओवरऑल गिरावट के कारण रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में गिरावट आई है। बाजार में यह गिरावट ग्लोबल अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता और विदेशी निवेशकों द्वारा भारत से अपना पैसा निकालने के कारण हुई है।

RIL Share Price Strategy

Choice Broking के मंदार भोजने ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की कीमत एक महत्वपूर्ण बिंदु पर है, जहां वह अपनी बढ़त की आदत को बनाए रखने की कोशिश कर रही है। हालांकि, स्टॉक में हाल ही में मजबूत गिरावट देखी है, जिससे पता चलता है कि कई निवेशक अपने शेयर बेच रहे हैं।

यदि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की कीमत 1,150 रुपये से नीचे आती है, तो इसमें गिरावट जारी रह सकती है। अगले स्तर जहां यह गिरना बंद हो सकता है वह 1,080 रुपये और 1,048 रुपये हैं। वहीं, अगर इसमें तेजी आती है तो इसे 1,200 रुपये और 1,250 रुपये की रजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। कुल मिलाकर, रुझान अभी भी कमज़ोर है जब तक कि स्टॉक इन प्रमुख स्तरों से ऊपर नहीं रहता।

RIL Share Price

दोपहर 12:11 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 3.30% या 39.60 रुपये टूटकर 1160 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 3.39% या 40.70 रुपये गिरकर 1,159.40 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

RIL Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 4 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 6.5 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 12 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 22 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 22 प्रतिशत गिरा है। वहीं पिछले 3 साल में स्टॉक 5 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 88 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।