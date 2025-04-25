Why Market Down Today: Sensex और Nifty 1% से ज्यादा गिरा! वजह?

Stock Market Today: शुक्रवार को दलाल स्ट्रीट के निवेशकों को नुकसान का सामना करना पड़ा रहा है। सुबह 11:11 बजे तक सेंसेक्स 1.13% या 899 अंक टूटकर 78,902.43 अंक पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं निफ्टी 1.29% या 312.30 अंक गिरकर 23,934.40 अंक पर कारोबार कर रहा था। शुक्रवार को प्रमुख ग्लोबल मार्केट में 1% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली थी।

आज क्यों गिर रहा है बाजार?

सेंसेक्स और निफ्टी में आज गिरावट के कारण मुनाफावसूली है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया है, जिससे पिछले आठ कारोबारी सत्रों में से सात सत्रों में बढ़त के बाद मुनाफावसूली को बढ़ावा मिला है।

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार ने कहा कि आतंकवादी हमले और इसके संभावित परिणामों पर भारत की प्रतिक्रिया के संबंध में मंडराती अनिश्चितता एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गई है।

कोटक सिक्योरिटीज ने आज पहले कहा था कि हमारा मानना ​​है कि शॉर्ट टर्म में बाजार का स्ट्रक्चर तेज रहने वाला है, लेकिन निफ्ट/सेंसेक्स पर 24,400/80,300 रजिस्टेंस एरिया के समाप्त होने के बाद ही एक नया अपट्रेंड आ सकता है।

दूसरी ओर, यदि बाजार 24,200/79,600 से नीचे चला जाता है, तो हम 24,100/79,300 तक एक क्विक इंट्राडे सुधार देख सकते हैं। गिरावट आगे भी जारी रह सकती है, जो बाजार को 24,000/79,000 तक खींच सकती है।

Senex हीट मैप

सुबह 11:22 बजे तक के आंकड़े

Nifty Top Gainers and Losers

खबर लिखे जाने तक निफ्टी के टॉप लूजर्स में SRM Contractors Limited, Rama Phosphates Limited, Wanbury Limited, Mindteck (India) Limited और Sambhaav Media Limited है।

वहीं अगर टॉप गेनर की बात करें तो इस लिस्ट में Lakshmi Finance & Industrial Corporation Limited, Country Condo's Limited, Lotus Eye Hospital and Institute Limited, Jagsonpal Pharmaceuticals Limited और BGR Energy Systems Limited है।