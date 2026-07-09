52 Week High पर Titan का शेयर! कल्याण ज्वेलर्स, TBZ समेत अन्य ज्वेलरी शेयरों में भी आई शानदार तेजी - जानें वजह

Jewellery Stocks: ज्वेलरी कंपनियों के शेयरों में गुरुवार को जोरदार खरीदारी देखने को मिली। Titan Company Ltd ने आज अपना फ्रेश 52 Week High 4,680 रुपये को टच किया है। इसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स, थंगामयिल ज्वेलरी और त्रिभोवनदास भीमजी जावेरी (TBZ) के शेयरों में भी अच्छी तेजी रही।

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बिजनेस टुडे के शो में सीनियर एंकर शैलेंद्र भटनागर के सवालों का जवाब देते हुए जियोजित के प्रमुख निवेश रणनीतिकार, गौरांग शाह ने कहा कि इस तेजी की सबसे बड़ी वजह जून तिमाही के लिए कंपनियों की ओर से जारी किए गए पॉजिटिव बिजनेस अपडेट हैं।

उन्होंने कहा कि ज्वेलरी कंपनियों के मैनेजमेंट ने पहली तिमाही के कारोबार को लेकर जो संकेत दिए हैं, उनसे निकट अवधि की मांग को लेकर निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है।

गौरांग शाह ने कहा कि ऐसे समय में, जब बाजार चुनिंदा सेक्टरों पर ही दांव लगा रहा है, उपभोग आधारित कारोबार में मजबूत प्रदर्शन दिखाने वाली कंपनियों को निवेशकों का बेहतर समर्थन मिल रहा है। ज्वेलरी सेक्टर में मैनेजमेंट की टिप्पणी इसलिए भी अहम मानी जाती है क्योंकि इससे शादी-ब्याह, त्योहारी बुकिंग और ग्राहकों की खरीदारी की शुरुआती तस्वीर मिलती है।

Titan टॉप पिक

गौरांग शाह ने ज्वेलरी शेयरों में टाइटन को अपनी पहली पसंद बताया। उनके अनुसार, कंपनी की सबसे बड़ी ताकत उसका डायवर्सिफाइड कारोबार है। ज्वेलरी के अलावा कंपनी घड़ियां, आईकेयर, बैकपैक और पर्सनल केयर जैसे कई कारोबारों में मौजूद है।

उन्होंने यह भी कहा कि कैरेटलेन के अधिग्रहण के जरिए टाइटन ने प्रीमियम प्लैटिनम ज्वेलरी सेगमेंट में अपनी मौजूदगी मजबूत की है। यही वजह है कि कंपनी के अलग-अलग कारोबार उसके राजस्व और मुनाफे दोनों को मजबूत आधार दे रहे हैं।

आगे क्या है संकेत?

ज्वेलरी शेयरों में आई तेजी इस बात का संकेत है कि निवेशक मजबूत ब्रांड, बेहतर निष्पादन और कीमत तय करने की क्षमता रखने वाली रिटेल कंपनियों पर भरोसा जता रहे हैं। यदि त्योहारी सीजन में मांग मजबूत रहती है और सोने की कीमतें नियंत्रित बनी रहती हैं, तो संगठित ज्वेलरी रिटेल कंपनियों में निवेशकों की दिलचस्पी आगे भी बनी रह सकती है।

सोने की कीमत घटने से बढ़ता है खरीदारी का उत्साह

गौरांग शाह का कहना है कि जब भी सोने की कीमतों में नरमी आती है, ग्राहकों का खरीदारी का उत्साह बढ़ जाता है। उनके मुताबिक, सोने के दाम कम होना उन लोगों के लिए अच्छी खबर होती है जो खरीदारी का इंतजार कर रहे होते हैं।

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इसका फायदा सिर्फ दुकानों में बढ़ती भीड़ तक सीमित नहीं रहता। कम कीमतों से टली हुई खरीदारी वापस लौट सकती है, बिक्री में कन्वर्जन बेहतर होता है और ग्राहक ज्यादा मूल्य वाले आभूषण खरीदने के लिए भी तैयार होते हैं। त्योहारी सीजन करीब होने से बाजार इसी संभावित मांग को पहले से ही कीमतों में शामिल करता दिख रहा है।