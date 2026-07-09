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Newsट्रेंडिंगदिल्ली-एनसीआर, हरियाणा में IMD का रेड अलर्ट, अगले 2-3 घंटे तेज बारिश, 60 KM/H की आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी

दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा में IMD का रेड अलर्ट, अगले 2-3 घंटे तेज बारिश, 60 KM/H की आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी

IMD के अनुसार, दिल्ली के सभी प्रमुख इलाकों में 60 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं, गरज-चमक और 15 मिमी प्रति घंटे से अधिक की भारी बारिश होने की संभावना है। हरियाणा के फरीदाबाद, करनाल, पलवल, पंचकूला, पानीपत, सोनीपत और यमुनानगर के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है।

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Rohit Chaudhary
Rohit Chaudhary
UPDATED: Jul 9, 2026 09:24 IST
AI Generated Image

In Short

  • दिल्ली-हरियाणा में रेड अलर्ट, अगले 2-3 घंटे भारी बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी।
  • यूपी, उत्तराखंड, केरल समेत कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट, 40-60 KM/H की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान।
  • IMD ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और सतर्क रहने की अपील की।

देश के कई राज्यों में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। India Meteorological Department ने दिल्ली और हरियाणा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली-एनसीआर में अगले 2 से 3 घंटों के दौरान तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है।

IMD के अनुसार, दिल्ली के सभी प्रमुख इलाकों में 60 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं, गरज-चमक और 15 मिमी प्रति घंटे से अधिक की भारी बारिश होने की संभावना है। हरियाणा के फरीदाबाद, करनाल, पलवल, पंचकूला, पानीपत, सोनीपत और यमुनानगर के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है।

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मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और हरियाणा के कई अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, गरज-चमक और मध्यम से भारी बारिश की संभावना है।

इसके अलावा गुजरात क्षेत्र, तटीय महाराष्ट्र और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में भी भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। हालांकि IMD का कहना है कि पिछले चार दिनों की तुलना में बारिश की तीव्रता कुछ कम रहने की संभावना है।

बारिश के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के पूसा (66 मिमी), लोधी रोड (65 मिमी), महरौली (63 मिमी) और मयूर विहार (57 मिमी) में भारी वर्षा दर्ज की गई। वहीं गाजियाबाद के कमला नेहरू नगर में 97 मिमी और ग्रेटर नोएडा (चोलस) में 87 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई।

मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।

IMD का रेड अलर्ट

  • दिल्ली और हरियाणा के लिए रेड अलर्ट
  • दिल्ली-NCR में अगले 2-3 घंटे भारी बारिश की चेतावनी
  • 60 KM/H तक तेज हवाएं, गरज-चमक और बिजली गिरने का खतरा
  • यूपी, उत्तराखंड, केरल समेत कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट
  • गुजरात, तटीय महाराष्ट्र और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान
  • दिल्ली में लोधी रोड 65 मिमी, पूसा 66 मिमी, महरौली 63 मिमी बारिश
  • गाजियाबाद में 97 मिमी, ग्रेटर नोएडा में 87 मिमी बारिश दर्ज
  • IMD की सलाह: खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचें, सतर्क रहें

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 9, 2026