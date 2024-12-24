Hindustan Construction Shares में अचानक क्यों आई भारी गिरावट?

Hindustan Construction Company Ltd (HCC) के शेयर मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन में 4 प्रतिशत गिरकर ₹39.21 पर आ गए हैं। हालांकि, इस वर्ष 2024 में अब तक शेयर 40.86 प्रतिशत बढ़ चुके हैं।



इस गिरावट के पीछे के क्या कारण हैं?

HCC ने जानकारी दी है कि उन्होंने एक प्रमुख ग्राहक के साथ ₹180 करोड़ का क्लेम सेटल किया है। इसके परिणामस्वरूप ग्राहक एडवांस में लगभग ₹130 करोड़ की कमी आई है। बाकी ₹50 करोड़ नकद भुगतान के रूप में हासिल किए जा रहे हैं। जिसके चलते HCC के शेयरों में 4.2 प्रतिशत की गिरावट आई और ₹39.21 का निचला स्तर छुआ।

कंपनी का ऑर्डर बुक 30 सितंबर 2024 तक ₹9,773 करोड़ पर खड़ा था। अक्टूबर में अपने Q2 परिणामों के बाद HCC ने ₹3,800 करोड़ के बिड्स की पेशकश की थी जो अब वैल्यूएशन के तहत हैं, जबकि ₹46,000 करोड़ के भविष्य के बिड पाइपलाइन पर काम चल रहा है।

ICRA का अनुमान है कि HCC अपने मुख्य EPC बिजनेस से नए ऑर्डर की आमद के साथ अपनी ग्रॉस बिलिंग बढ़ाएगा, जबकि ऑपरेशन मार्जिन को बनाए रखेगा। ICRA ने फंड इन्फ्यूजन से तरलता प्रोफाइल में संभावित समर्थन की उम्मीद की है।

ICRA ने कहा है कि HCC की 9 दशकों से अधिक का लंबा ऑपरेशंस रिकॉर्ड, अनुभवी मैनेजमेंट और जटिल सुरंग और जलविद्युत परियोजनाओं को पूरा करने में मजबूत क्षमताओं के जरिए समर्थित है।

कंपनी ने Q2 FY25 के लिए ₹1,203 करोड़ का स्टैंडअलोन टर्नओवर और ₹50.20 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया।

HCC को अक्टूबर में ₹1,031.60 करोड़ का ऑर्डर हए हैं और यह ₹860 करोड़ मूल्य की परियोजनाओं में सबसे कम बिडर था। कंपनी ने Q2 में ₹1,407 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जबकि Q2FY24 में यह ₹1,832.60 करोड़ था। प्रॉफिट ₹64 करोड़ था, जबकि Q2FY24 में यह ₹6.40 करोड़ था।

सितंबर तिमाही में HCC को दिल्ली मेट्रो के DC06 पैकेज के लिए परियोजना टेकिन ओवर प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ और मुंबई कोस्टल रोड परियोजना की दक्षिणी दिशा का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। विष्णुगद पिपलकोटी जलविद्युत परियोजना में 12.1 किमी सुरंग में से 3.5 किमी TBM द्वारा पूरा किया गया, जिसमें सितंबर 2024 में पीक TBM माइनिंग 509 मीटर हासिल किया गया।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।