Gautam Adani घूसकांड मामले में White House का आया बयान

गौतम अडानी पर रिश्वतखोरी के आरोपों के एक दिन बाद व्हाइट हाउस की ओर से प्रतिक्रिया जाहिर की गई है। इसे पूरे मामले पर व्हाइट हाउस का क्या कहना है आइये जानते हैं।

व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि वह अडानी ग्रुप पर U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) और Department of Justice (DOJ) के जरिए लगाए गए आरोपों की जानकारी है। व्हाइट हाउस ने कहा कि इन दोनों एजेंसियों के जरिए अडानी रिश्वतखोरी मामले की जांच की जाएगी, लेकिन इससे भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों की नींव मजबूत बनी रहेगी।

व्हाइट हाउस का कहना है कि हम मानते हैं और हमें विश्वास है कि हम इस मुद्दे को वैसे ही निपटाएंगे जैसे हम अन्य मुद्दों को निपटाते आए हैं। लेकिन, हमें विश्वास है कि भारत और अमेरिका के बीच यह रिश्ता एक मजबूत नींव पर खड़ा है।

अडानी ग्रुप के शेयर शुक्रवार के ट्रेडिंग सत्र में तेज उतार-चढ़ाव का सामना कर रहे हैं, क्योंकि गुरुवार की गिरावट से ग्रुप को भारी नुकसान हुआ है। अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर, जो शुक्रवार को 7% की गिरावट के साथ खुले और गुरुवार को 23% की गिरावट देखी थी। हालांकि, यह ध्यान में रखना जरूरी है कि अडानी एंटरप्राइजेज F&O बैन में है, जिसका मतलब है कि इस स्टॉक में नई पोजीशन्स नहीं बनाई जा सकतीं, हालांकि मौजूदा पोजीशन्स के साथ लेन-देन किया जा सकता है।

अडानी ग्रुप के शेयरों में कल गिरावट आई, क्योंकि अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अन्य ग्रुप के अधिकारियों को कुछ सोलर परियोजनाओं से संबंधित रिश्वतखोरी के आरोपों में अभियुक्त किया।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

