scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारGautam Adani घूसकांड मामले में White House का आया बयान

Gautam Adani घूसकांड मामले में White House का आया बयान

गौतम अडानी पर रिश्वतखोरी के आरोपों के एक दिन बाद व्हाइट हाउस की ओर से प्रतिक्रिया जाहिर की गई है। इसे पूरे मामले पर व्हाइट हाउस का क्या कहना है आइये जानते हैं।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 22, 2024 10:54 IST

गौतम अडानी पर रिश्वतखोरी के आरोपों के एक दिन बाद व्हाइट हाउस की ओर से प्रतिक्रिया जाहिर की गई है। इसे पूरे मामले पर व्हाइट हाउस का क्या कहना है आइये जानते हैं।

व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि वह अडानी ग्रुप पर U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) और Department of Justice (DOJ) के जरिए लगाए गए आरोपों की जानकारी है। व्हाइट हाउस ने कहा कि इन दोनों एजेंसियों के जरिए अडानी रिश्वतखोरी मामले की जांच की जाएगी, लेकिन इससे भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों की नींव मजबूत बनी रहेगी।

advertisement

व्हाइट हाउस का कहना है कि हम मानते हैं और हमें विश्वास है कि हम इस मुद्दे को वैसे ही निपटाएंगे जैसे हम अन्य मुद्दों को निपटाते आए हैं। लेकिन, हमें विश्वास है कि भारत और अमेरिका के बीच यह रिश्ता एक मजबूत नींव पर खड़ा है।

अडानी ग्रुप के शेयर शुक्रवार के ट्रेडिंग सत्र में तेज उतार-चढ़ाव का सामना कर रहे हैं, क्योंकि गुरुवार की गिरावट से ग्रुप को भारी नुकसान हुआ है। अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर, जो शुक्रवार को 7% की गिरावट के साथ खुले और गुरुवार को 23% की गिरावट देखी थी। हालांकि, यह ध्यान में रखना जरूरी है कि अडानी एंटरप्राइजेज F&O बैन में है, जिसका मतलब है कि इस स्टॉक में नई पोजीशन्स नहीं बनाई जा सकतीं, हालांकि मौजूदा पोजीशन्स के साथ लेन-देन किया जा सकता है।

अडानी ग्रुप के शेयरों में कल गिरावट आई, क्योंकि अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अन्य ग्रुप के अधिकारियों को कुछ सोलर परियोजनाओं से संबंधित रिश्वतखोरी के आरोपों में अभियुक्त किया।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 22, 2024