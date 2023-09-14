आज किन शेयरों पर रखें नजर, कहां होगी कमाई
इस समय बाज़ार के उतार चढ़ाव के बिच कई ऐसे शेयर है जो सुर्खियों में रहते है। इसी बिच आज भी कुछ ऐसे कंपनी के बारे हम आपको बताएँगे जो किसी डील या किसी भी कारण सुर्खियों में बने रहने की संभावना है।
बाज़ार के उतार-चढ़ाव के बिच घरेलू शेयर बाजार के लिए आज ग्लोबल बाजार से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। निफ्टी आज 20,200 के स्तर पर खुल सकता है। अमेरिकी बाजार में महंगाई आंकड़े जारी होने के बाद मिलाजुला कारोबार नजर आ रहा है। तो चलिए जानते है आज किन शेयरो पर सबकी नजर रहने वाली है।
Bombay Dyeing: कंपनी ने मुंबई में वर्ली इलाकों में 5,200 करोड़ रुपए में जमीन बेचने के लिए करार किया है। ये कंपनी सुमितोमो रियल्टी की सब्सिडियरी Goisu रियल्टी के साथ डील किया है। ये डील 2 चरणों में होगी। पहले चरण में 4,675 करोड़ और दूसरे चरण में 552 करोड़ रुपए मिलेंगे। कंपनी ने कहा कि वो इस रकम का इस्तेमाल कर्ज चुकाने में इस्तेमाल करेगी। इस सौदे से 4,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्री-टैक्स मुनाफा मिला। जबकि, नेटवर्थ मजबूत और पॉजिटिव हो जाएगी।
InterGlobe Aviation: कंपनी को DGCA से 11 A320 एयरक्राफ्ट को वेट-लीज पर देने की मंजूरी मिली है। फिलहाल कंपनी के करीब 40 एयरक्राफ्ट गाउंडेड हैं। Pratt & Whitney इंजन में दिक्कतों के चलते ग्राउंडेड है।
NBCC: SAIL से कंपनी को 180 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, राष्ट्रीय इस्पात निगम (RINL) और नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन (NLMC) के साथ भी करार किया है। RINL के नॉन कोर एसेट के मोनेटाइजेशन के लिए करार किया है।
KPI Green Energy: कंपनी ने सूरत में 7.80 MW विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट शुरू किया है। क्लाइंट मोनो स्टील इंडिया के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया है।
IRCTC: कंपनी ने महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (MSRTC) के साथ करार किया है। कंपनी ने IRCTC पोर्टल से टिकट बुक करने के लिए करार किया है।
Coffee Day: चेन्नई NCLAT में सेटलमेंट की अर्जी दी है। कॉफी डे और इंडसइंड बैंक सेटलमेंट पर सहमत हैं। कॉफी डे ग्लोबल से जुड़ी दिवालिया अर्जी दी है।