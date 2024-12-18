scorecardresearch
Suzlon share कब जाएगा 100 रुपए के पार?

रिटेल निवेशकों के पसंदीदा स्टॉक Suzlon Energy पिछले एक साल में निवेशकों के पैसे को 80 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ा चुका है। अब उनके मन में सवाल है कि साल 2025 में क्या ये वापस नए मल्टीबैगर लेवल हासिल करेगा?

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 18, 2024 08:34 IST

एक वक्त पर ये स्टॉक 38-40 रुपये के भाव से जबरदस् दौड़ा था और उसके बाद ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं, इस स्टॉक में पिछले एक महीने में लगभग 14 प्रतिशत का उछाल आया है। मंगलवार को भी इस स्टॉक में लगभग 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। ऐसे में लंबी अवधि के नजरिये से इस स्टॉक में निवेशकों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए, इस बारे में मार्केट एक्सपर्ट ने अपनी राय दी।

कहां तक जाएगा शेयर?
मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि इस स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर काफी मजबूत नजर आ रहा है। स्टॉक ने सितंबर में 86-87 रुपये के आसपास ऑल टाइम हाई पर ट्रेड भी किया था। इसके बाद स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला। हाल ही में स्टॉक ने 53 रुपये के करीब बॉटम बनाकर अपट्रेंड में कंटिन्यूएशन दिखाई है। स्टॉक का रेजिस्टेंस 69-70 रुपये के भाव पर बन रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि ये लेवल अगर स्टॉक पार कर जाता है, तो स्टॉक 86 रुपये के भाव तक जा सकता है। ऐसे में स्टॉक में बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। अगर निवेशक शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, तो 59 रुपये के लेवल पर स्टॉप लॉस लगाकर इसे होल्ड कर सकते हैं। 6 महीने का वक्त दें तो ये स्टॉक 86-87 रुपये के लेवल दिखा सकता है। इस लेवल को स्टॉक पार कर गया, तो 1 साल में 100 रुपये का टारगेट प्राइस देखने को मिल जाएगा।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Dec 18, 2024