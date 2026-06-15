Explained: क्या है Trade-to-Trade (T2T) सेगमेंट, जिसमें आज लिस्ट होंगी Vedanta की नई कंपनियां?

Vedanta Demerge Share Listing: अनिल अग्रवाल (Anil Agarwal) की वेदांता ग्रुप की चार नई कंपनियों के शेयर आज शेयर बाजार में लिस्ट होने जा रहे हैं। Vedanta Aluminium Metal (VAML), Vedanta Oil and Gas (VOGL), Vedanta Power और Vedanta Iron and Steel (VISL) के शेयर आज सुबह 10 बजे से BSE और NSE पर ट्रेडिंग के लिए लाइव होंगे। इन कंपनियों की लिस्टिंग Vedanta Ltd. के लंबे समय से चल रहे डीमर्जर प्लान का अहम पड़ाव मानी जा रही है।

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T2T सेगमेंट में होगी ट्रेडिंग

लिस्टिंग के साथ ही इन चारों कंपनियों के शेयर शुरुआती दौर में ट्रेड-टू-ट्रेड (T2T) सेगमेंट में कारोबार करेंगे। इस सिस्टम में हर डील की जरूरी डिलीवरी होती है और इंट्राडे ट्रेडिंग की अनुमति नहीं रहती। यानी निवेशक जिस दिन शेयर खरीदेंगे, उसे उसी दिन बेच नहीं सकेंगे। शेयरों की बिक्री अगले कारोबारी दिन (T+1) से ही संभव होगी।

मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक, T2T सेगमेंट में ट्रेडिंग से नई लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में सट्टेबाजी और संभावित कीमत हेरफेर पर लगाम लगाने में मदद मिल सकती है।

डीमर्जर के बाद अलग-अलग वैल्यूएशन का मौका

वेदांता ने 2023 में अपने कारोबार को अलग-अलग यूनिट में बांटने की योजना का ऐलान किया था। अब इस प्रक्रिया के तहत अरबपति उद्योगपति अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली Vedanta Ltd. समेत कुल पांच अलग-अलग लिस्टेड कंपनियां होंगी।

कितने रेश्यो में मिलेंगे शेयर?

वेदांता के डीमर्जर को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) ने दिसंबर 2025 में मंजूरी दी थी। मंजूर योजना के तहत 1:1 शेयर अलॉटमेंट रेश्यो तय किया गया। इसके अनुसार Vedanta Ltd. के हर शेयरधारक को अपने हर एक शेयर के बदले चारों नई डीमर्ज की गई कंपनियों में एक-एक शेयर मिलेगा।