Union Bank of India, UCO Bank, Bank of India, Bank of Baroda जैसे PSU Stocks में अचानक क्या हुआ?

सोमवार के ट्रेडिंग सत्र में Nifty PSU Bank इंडेक्स लगभग 3% गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। आज के सत्र में सभी 12 इंडेक्स स्टॉक्स नुकसान में हैं। आइये जानते है इस गिरावट के पीछे क्या है कारण?

PSU बैंक इंडेक्स में शीर्ष पर Union Bank of India है, जो दिसंबर तिमाही के बिजनेस अपडेट के बाद 8 प्रतिशत तक गिरा है। यह अब तक सभी ऋणदाताओं में से सबसे कम प्रदर्शन करने वाला बैंक रहा है, जिन्होंने दिसंबर तिमाही के लिए अपने अपडेट्स साझा किए हैं।

advertisement

यूनियन बैंक ने दिसंबर तिमाही के लिए साल दर साल 3.8% की डिपॉजिट ग्रोथ रिपोर्ट की, जबकि एडवांस 5.9% बढ़े हैं। तिमाही दर तिमाही आधार पर डिपॉजिट में 2% की गिरावट आई, जबकि एडवांस 2.1% बढ़े हैं।

वहीं शुक्रवार शाम को कारोबार अपडेट्स साझा करने वाला दूसरा PSU बैंक Bank of Baroda है, जहां डिपॉजिट में साल दर साल 11.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि एडवांस में समान 11.6% की बढ़ोतरी हुई। बैंक ऑफ बड़ोदा के शेयर PSU बैंक इंडेक्स में दूसरे सबसे खराब प्रदर्शनकर्ता हैं, जो 4 प्रतिशत से अधिक नुकसान में हैं।

UCO Bank ने दिसंबर तिमाही में डिपॉजिट में 9.4% की बढ़ोतरी देखी, जबकि एडवांस 16.2% साल दर साल बढ़े। शेयर 2.5% से अधिक गिरावट में हैं, लेकिन इसका बाजार में बहुत कम फ्री फ्लोट है। Bank of India ने भी अपने बिजनेस अपडेट्स साझा किए, जिसमें जमा में 12.3% और अग्रिम में 15.3% की बढ़ोतरी हुई। इस स्टॉक में भी 3.5% की गिरावट आई है।

PSU बैंक इंडेक्स में यह नवंबर 13, 2024 के बाद सिंगल डे में सबसे बड़ी गिरावट है, जब यह 3.1% गिरा था।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।