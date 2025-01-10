scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारReliance Industries पर Goldman Sachs ने ये क्या कह दिया! जानिए नया टारगेट प्राइस

ब्रोकरेज फर्म Goldman Sachs का मानना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों में जो बिकवाली देखी गई है, वह काफी हो चुकी है और अब शेयर की कीमत उनके "बियर केस" नजरिये के पास पहुंच चुकी है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Jan 10, 2025 11:08 IST

ब्रोकरेज ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर अपनी "बाय" रेटिंग बरकरार रखी है और ₹1,595 के टारगेट प्राइस के साथ 26% के संभावित तेजी की भविष्यवाणी की है, जो गुरुवार के बंद स्तरों से ऊपर है। पहले गोल्डमैन सैक्स का रिलायंस इंडस्ट्रीज पर टारगेट प्राइस ₹1,630 था।

यह इस हफ्ते में रिलायंस इंडस्ट्रीज पर चौथा ब्रोकरेज नोट है। इससे पहले Bernstein और Jefferies ने निफ्टी 50 के इस भारी-भरकम स्टॉक पर अपनी बुलिश कॉल दोहराई थी और आकर्षक वैल्यूएशन मूल्यांकन का हवाला दिया था।

गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का एबिटडा (EBITDA) वित्तीय वर्ष 2026 में साल दर साल 24% बढ़ेगा। ब्रोकरेज ने कहा कि उनका बुलिश नजरिया रिफाइनिंग मार्जिन्स में संभावित सुधार, वित्तीय वर्ष 2026 में टेलीकॉम टैरिफ में एक और वृद्धि, रिटेल बिजनेस की ग्रोथ की ओर लौटना और नए न्यू एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स की शुरुआत की संभावना पर आधारित है।

हालांकि, ब्रोकरेज ने वित्तीय वर्ष 2025, 2026 और 2027 के एबिटडा अनुमानों को 2.8%, 4.1% और 3.9% घटाया है, ताकि रिफाइनिंग क्रैक्स के मार्क-टू-मार्केट, पेटकेम क्षमता विस्तार में देरी, कम टेलीकॉम सब्सक्राइबर वृद्धि और रिटेल बिजनेस के एबिटडा में कटौती को दर्शाया जा सके।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए प्रमुख डाउनसाइड जोखिमों में रिफाइनिंग और केमिकल मार्जिन्स का अपेक्षाकृत कम होना, एवरेज रेवेन्यू पेर यूजर (ARPU) का कम होना, रिटेल बिजनेस में अपेक्षाकृत कम बाजार हिस्सेदारी और परियोजना में देरी और भविष्य में अधिक पूंजीगत खर्च शामिल हैं।

रिलायंस इंडस्ट्रीज पर कवर करने वाले 39 विश्लेषकों में से 33 के पास "बाय" रेटिंग है, जबकि तीन के पास "होल्ड" और तीन के पास "सेल" रेटिंग है। आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने सितंबर तिमाही के परिणाम अगले गुरुवार 16 जनवरी को घोषित करेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर गुरुवार को ₹1,256 पर 0.7% की गिरावट के साथ बंद हुए थे।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jan 10, 2025