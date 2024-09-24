scorecardresearch
वेस्टर्न कैरियर्स (इंडिया) के शेयरों की मंगलवार को शेयर बाजारों में धीमी शुरुआत हुई और आईपीओ के तेजी के माहौल पर ब्रेक लगा दिया।vइसकी लिस्टिंग ऑफर प्राइस से 1.16 प्रतिशत कम पर हुई। इसी तरह, ये शेयर एनएसई पर 171 रुपये पर सपाट स्तर पर सूचीबद्ध हुआ।

Adarsh Garg
Delhi,UPDATED: Sep 24, 2024 11:34 IST
वेस्टर्न कैरियर्स (इंडिया) के शेयरों की मंगलवार को शेयर बाजारों में धीमी शुरुआत हुई और आईपीओ के तेजी के माहौल पर ब्रेक लगा दिया। 
इसकी लिस्टिंग ऑफर प्राइस से  1.16 प्रतिशत कम पर हुई। इसी तरह, ये शेयर एनएसई पर 171 रुपये पर सपाट स्तर पर सूचीबद्ध हुआ। 

लोगों को उम्मीद थी कि इसकी भी लिस्टिंग अच्छी होगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वेस्टर्न कैरियर्स (इंडिया) की लिस्टिंग उम्मीदों से कम रही है। लिस्टिंग से पहले, वेस्टर्न कैरियर्स (इंडिया) के शेयरों के लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) घटकर 10-13 रुपये प्रति शेयर रह गया था।

वेस्टर्न कैरियर्स इंडिया का आईपीओ

वेस्टर्न कैरियर्स इंडिया का आईपीओ 13-19 सितंबर के बीच बोली के लिए खुला था। कंपनी ने 87 शेयरों के लॉट साइज के साथ 163-172 रुपये प्रति शेयर के तय प्राइस बैंड में अपने शेयर पेश किए थे। इसने अपने आईपीओ से कुल 492.88 करोड़ रुपये जुटाए, जिसमें 400 करोड़ रुपये तक की फ्रेश शेयर बिक्री और 54 लाख शेयरों की ओएफएस शामिल था। 2011 में स्थापित, वेस्टर्न कैरियर्स इंडिया एक मल्टीमॉडल, रेल-केंद्रित, 4PL एसेट-लाइट लॉजिस्टिक्स कंपनी है। 

जेएम फाइनेंशियल और कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी वेस्टर्न कैरियर्स इंडिया आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर थे, जबकि लिंक इनटाइम इंडिया इस इश्यू के लिए रजिस्ट्रार था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
