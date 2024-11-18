Waree Energies Results: कमाई से पहले शेयर में 8.4% की तेजी
वारी एनर्जी लिमिटेड के शेयरों में आज तेजी देखी जा रही है क्योंकि कंपनी सोमवार, 18 नवंबर को वित्तीय वर्ष 2024-25 (Q2 FY25) की दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित करने वाली है। वारी एनर्जी भारत की सबसे बड़ी सोलर पीवी मॉड्यूल निर्माता कंपनी है।
Waaree Energy Limited के शेयरों में आज तेजी देखी जा रही है क्योंकि कंपनी सोमवार, 18 नवंबर को वित्तीय वर्ष 2024-25 (Q2 FY25) की दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित करने वाली है। वारी एनर्जी भारत की सबसे बड़ी सोलर पीवी मॉड्यूल निर्माता कंपनी है।
अपडेट: ट्रेडिंग स्टैट्स
ट्रेडेड वॉल्यूम: 21.95 लाख
ट्रेडेड वैल्यू: ₹664.77 करोड़
कुल मार्केट कैप: ₹89,995.77 करोड़
फ्री फ्लोट मार्केट कैप: ₹7,155.54 करोड़
सौर ऊर्जा में विस्तार
2007 में, कंपनी ने सूरत में 30 मेगावाट का सोलर मॉड्यूल प्लांट लगाया। 2011 में, वारी ग्रुप ने अपनी विनिर्माण इकाई को बाउमर ग्रुप (स्विट्जरलैंड) को बेचकर सौर ऊर्जा व्यवसाय में विस्तार किया। 2013 में, उन्होंने इटली की कंपनी सेसारे बोनेटी एसपीए का अधिग्रहण किया, जिससे उनकी कंपनी का विस्तार भारत और इटली में 200 कर्मचारियों तक हुआ। आज, वारी ग्रुप का व्यवसाय 65 देशों में फैला हुआ है और इसका मुख्यालय मुंबई में है।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।