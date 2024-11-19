Waaree Energies ने दमदार नतीजे पेश किए, IPO में जमकर बना था पैसा!

scorecardresearch
देश की सबसे बड़ी सोलर पैनल निर्माता कंपनी Waaree Energies ने अपने Q2 परिणाम FY25 की घोषणा की। यह कंपनी के IPO लिस्टिंग के बाद पहले तिमाही नतीजे हैं।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 19, 2024 08:13 IST
देश की सबसे बड़ी सोलर पैनल निर्माता कंपनी Waaree Energies ने अपने Q2 परिणाम FY25 की घोषणा की। यह कंपनी के IPO लिस्टिंग के बाद पहले तिमाही नतीजे हैं।

बीएसई फाइलिंग में बताया गया है कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट में 17 प्रतिशत बढ़कर ₹375.65 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह ₹320.12 करोड़ था। 

वारी एनर्जीज़ की ऑपरेशन से आय में साल दर साल (YoY) मामूली वृद्धि हुई। आय ₹3,537.297 करोड़ से बढ़कर ₹3,574.377 करोड़ हो गई, जो करीब ₹37.08 करोड़ का अंतर है। इस हिसाब से एक प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया है। कामकाजी मुनाफे यानि EBITDA की बात की जाए तो 1.5% की वृद्धि हुई है, जो ₹524.85 करोड़ से बढ़कर ₹517.26 करोड़ हो गया है। मार्जिन 14.7% रहा, जो पिछले साल 14.6% था।

तिमाही के लिए रेवेन्यू में बढ़ोतरी के पीछ इंजीनियरिंग, प्रिक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) कॉन्ट्रैक्ट्स सेगमेंट के जरिए हुई है। जिसने दूसरी तिमाही में ₹516.67 करोड़ की दमदार 257 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी तिमाही में यह ₹144.58 करोड़ था।

रेन्यूएबल एनर्जी कंपनी का ऑर्डर बुक 30 सितंबर 2024 तक 20 गीगावॉट था, जो कंपनी की एग्जिक्यूशन क्षमता पर ग्राहक के विश्वास को दर्शाता है। कंपनी के आधिकारिक बयान के मुताबिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रेन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट्स के ग्रोथ और बोली लगाने वाली पाइपलाइन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर (जिसमें भूमि और कनेक्टिविटी शामिल है) स्थापित करने और विकसित करने के उद्देश्य से ₹6,000 मिलियन तक निवेश को मंजूरी दी है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
