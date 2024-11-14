scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारVodafone Idea के शेयरों में 3% की तेजी, ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी आई

Vodafone Idea के शेयरों में 3% की तेजी, ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी आई

वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (VIL) के शेयर गुरुवार को 3% से अधिक बढ़ गए, क्योंकि कंपनी ने सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर शुद्ध घाटे में कमी की सूचना दी। VIL का कुल राजस्व सालाना आधार पर 2% बढ़ा। यह MOFSL के अनुमान के अनुसार है, क्योंकि टैरिफ वृद्धि का लाभ, ग्राहक आधार में गिरावट के चलते संतुलित हुआ।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 14, 2024 11:43 IST
Vodafone Idea के शेयरों में 3% की तेजी,
Vodafone Idea के शेयरों में 3% की तेजी,

वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (VIL) के शेयर गुरुवार को 3% से अधिक बढ़ गए, क्योंकि कंपनी ने सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर शुद्ध घाटे में कमी की सूचना दी। VIL का कुल राजस्व सालाना आधार पर 2% बढ़ा। यह MOFSL के अनुमान के अनुसार है, क्योंकि टैरिफ वृद्धि का लाभ, ग्राहक आधार में गिरावट के चलते संतुलित हुआ।

advertisement

कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार

कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार, एबिटा में 6% की सालाना वृद्धि दर्ज की गई, जो MOFSL के 3% अनुमान से अधिक है, जिसका कारण कम नेटवर्क संचालन और SGA खर्च है। एबिटा मार्जिन में भी तिमाही दर तिमाही 160 आधार अंकों की वृद्धि होकर 41.6% हो गई, जो MOFSL के अनुमान से 130 आधार अंक अधिक थी। हालांकि, कंपनी का घाटा 7,176 करोड़ रुपये रहा, जो MOFSL के 7,000 करोड़ रुपये के अनुमान से अधिक था, और इसका कारण उच्च वित्त लागत और बढ़ा हुआ डीएंडए रहा।

दूसरी तिमाही के नतीजों

दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयर BSE पर 3.39% की बढ़त के साथ 7.62 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। MOFSL ने इस शेयर पर 'Neutral' रुख बनाए रखा है।

MOFSL के अनुसार, वोडाफोन आइडिया ने स्पेक्ट्रम किस्तों के लिए 24,700 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी की माफी हेतु दूरसंचार विभाग को आवेदन किया है। ब्रोकरेज का मानना है कि VIL का कर्ज जुटाना इस माफी पर निर्भर कर सकता है।

वोडाफोन आइडिया का शुद्ध ऋण,

वोडाफोन आइडिया का शुद्ध ऋण, बकाया चुकौती के साथ, 9,300 करोड़ रुपये की तिमाही वृद्धि के साथ 2.12 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जिसमें विक्रेताओं, बैंकों और स्पेक्ट्रम अधिग्रहण की देनदारियाँ शामिल हैं। VIL का सरकार को 2.23 लाख करोड़ रुपये का बकाया है, जिसमें 1.52 लाख करोड़ रुपये स्पेक्ट्रम और 70,300 करोड़ रुपये AGR बकाया है।

वोडाफोन आइडिया का पूंजीगत व्यय Q1FY25 के 760 करोड़ रुपये से बढ़कर Q2FY25 में 1,400 करोड़ रुपये हो गया। प्रबंधन ने वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही के लिए 8,000 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय का अनुमान लगाया है।

MOFSL की रिपोर्ट के अनुसार, VIL का कुल ग्राहक आधार 20.50 करोड़ रहा, जो Q1FY25 की तुलना में 51 लाख की तिमाही गिरावट है, जो MOFSL की 40 लाख तिमाही गिरावट की उम्मीद से अधिक है। यह गिरावट टैरिफ बढ़ोतरी के बाद बढ़े हुए मंथन के कारण हुई।

MOFSL ने कहा, "वीआई का मासिक मंथन तिमाही दर तिमाही बढ़कर 4.5% हो गया, जो इस क्षेत्र के अन्य खिलाड़ियों के मंथन में हुई वृद्धि से अधिक है।"

advertisement

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 14, 2024