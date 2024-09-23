Vodafone Idea Airtel पर एक्सपर्ट ने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट द्वारा टेलीकॉम कंपनियों की अर्जी खारिज करने के बाद वोडाफोन के शेयरों में भारी गिरावट आई थी। हालांकि, आज शेयर में उछाल आया, जब कंपनी ने कहा कि उसने मोबाइल और नेटवर्क निर्माताओं नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग के साथ तीन साल में उपकरणों की आपूर्ति के लिए 3.6 बिलियन डॉलर का सौदा किया है।
टेलीकॉम कंपनियां इन दिनों खबरों में है। आइये जानते हैं कि ब्रोकरेज का इन स्टॉक्स के बारे में क्या कहना है। एंजल वन के हेड एडवाइजरी अमर देव सिंह ने सोमवार को कहा कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (VIL) के शेयरों के बारे में कहा कि Vodafone और दूसरी ओर भारती एयरटेल लिमिटेड के चार्ट के साथ दूरसंचार क्षेत्र को देखें, तो आपको पूरी तरह से अलग तस्वीर दिखाई देगी। एयरटेल रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और इसमें कमजोरी के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। हमें वोडाफोन में निवेश करने के बजाय एयरटेल के शेयर को खरीदने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसका क्या नतीजा निकलेगा।
वोडाफोन ने कहा, "यह सौदा कंपनी की 6.6 अरब डॉलर (55,000 करोड़ रुपये) का होगा।
इस बीच, सरकारी बैंकों, ऑटोमोबाइल, ऊर्जा और रियल्टी शेयरों में बढ़त के कारण आज भारतीय इक्विटी बेंचमार्क ने अपने नए रिकॉर्ड उच्च स्तर को छुआ। मिड कैप और स्मॉल-कैप शेयर भी हरे निशान में कारोबार कर रहे थे।
निफ्टी के इंडेक्स की बात करें तो 16 सेक्टर गेज में से 13 हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी ऑयल एंड गैस और निफ्टी रियल्टी के सब-इंडेक्स क्रमशः 3.22 प्रतिशत, 1.09 प्रतिशत, 1.83 प्रतिशत और 1.80 प्रतिशत तक बढ़कर प्लेटफॉर्म से बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे।