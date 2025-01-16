Voda-Idea Share: शेयर में हल्की तेजी के बीच USB की आई रिपोर्ट, रेटिंग कर दी BUY और दिया नया टारगेट प्राइस

टेलीकॉम कंपनी Vodafone Idea कर्ज में डूबी हुई है। कंपनी के शेयरों में अक्सर भारी बिकवाली देखने को मिली है। अब एक बार फिर से कंपनी के शेयर को लेकर नया अपडेट आया है। पिछले सत्र में कंपनी के शेयर में एक्शन देखने को मिला था। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म UBS ने वोडा-आइडिया शेयर को लेकर नोट जारी किया है।

12.45 बजे वोडा-आइडिया के शेयर 0.20 फीसदी चढ़कर 8.78 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था।



क्या है ब्रोकरेज की राय?

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म UBS ने कंपनी के शेयर को खरीदने (BUY) की सलाह दी। हालांकि, फर्म ने शेयर टारगेट प्राइस को घटा दिया है। अब Vodafone Idea का टारगेट प्राइस को 19 रुपये प्रति शेयर से घटाकर 13 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। यह वर्तमान में शेयर मूल्य से 32 फीसदी कम है।

ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि करीब 35 लाख सब्सक्राइबर्स में कमी के कारण टैरिफ में बढ़ोतरी का असर काफी कम होगा। तिमाही आधार पर कंपनी की इनकम ग्रोथ 2.8 फीसदी हो सकता है। माना जा रहा है कुछ समय में कंपनी को राहत मिल सकती है।

Indus Tower और एयरटेल पर नया टारगेट

UBS ने Indus Tower और एयरटेल का नया टारगेट सेट किया है। ब्रोकरेज फर्म ने Indus Tower को खरीदने की सलाह और टारगेट प्राइस को 425 रुपये प्रति शेयर कर दिया। वहीं, Bharti Airtel की रेटिंग को न्यूट्रल और टारगेट प्राइस को 1,707 रुपये प्रति शेयर कर दिया।

इन स्टॉक को लेकर 22 एनालिस्ट में से केवल 4 ने ही खरीदने की सलाह ही है। बाकी 13 एनालिस्ट ने Sell और 5 एनालिस्ट ने Neutral रेटिंग दिया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।