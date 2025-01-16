scorecardresearch
Voda-Idea Share: शेयर में हल्की तेजी के बीच USB की आई रिपोर्ट, रेटिंग कर दी BUY और दिया नया टारगेट प्राइस

Voda-Idea Share: टेलीकॉम कंपनी वोडा-आइडिया के शेयर एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म UBS ने वोडा-आइडिया स्टॉक को लेकर नोट जारी किया है। आइए, इस रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 16, 2025 12:47 IST
Vodafone Idea share price: A domestic brokerage has upgraded Voda Idea shares' rating to 'Add'
टेलीकॉम कंपनी Vodafone Idea कर्ज में डूबी हुई है। कंपनी के शेयरों में अक्सर भारी बिकवाली देखने को मिली है। अब एक बार फिर से कंपनी के शेयर को लेकर नया अपडेट आया है। पिछले सत्र में कंपनी के शेयर में एक्शन देखने को मिला था। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म UBS ने वोडा-आइडिया शेयर को लेकर नोट जारी किया है। 

12.45 बजे वोडा-आइडिया के शेयर 0.20 फीसदी चढ़कर 8.78 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। 
 
क्या है ब्रोकरेज की राय? 

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म UBS ने कंपनी के शेयर को खरीदने (BUY) की सलाह दी। हालांकि, फर्म ने शेयर टारगेट प्राइस को घटा दिया है। अब Vodafone Idea का टारगेट प्राइस को 19 रुपये प्रति शेयर से घटाकर 13 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। यह वर्तमान में शेयर मूल्य से 32 फीसदी कम है। 

ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि करीब 35 लाख सब्सक्राइबर्स में कमी के कारण टैरिफ में बढ़ोतरी का असर काफी कम होगा। तिमाही आधार पर कंपनी की इनकम ग्रोथ 2.8 फीसदी हो सकता है। माना जा रहा है कुछ समय में कंपनी को राहत मिल सकती है।

Indus Tower और एयरटेल पर नया टारगेट

UBS ने Indus Tower और एयरटेल का नया टारगेट सेट किया है। ब्रोकरेज फर्म ने Indus Tower को खरीदने की सलाह और टारगेट प्राइस को 425 रुपये प्रति शेयर कर दिया। वहीं, Bharti Airtel की रेटिंग को न्यूट्रल और टारगेट प्राइस को 1,707 रुपये प्रति शेयर कर दिया। 

इन स्टॉक को लेकर 22 एनालिस्ट में से केवल 4 ने ही खरीदने की सलाह ही है। बाकी 13 एनालिस्ट ने Sell और 5 एनालिस्ट ने Neutral रेटिंग दिया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Priyanka Kumari
Jan 16, 2025