Vishal Megamart, Mobikwik और Sai Life Sciences IPO Listing से कितना मुनाफा?

Stock market में आज भी गिरावट का माहौल जारी है, बीएसई सेंसेक्स में 325 अंक की कमी देखने को मिली। हालांकि, इस नकारात्मक माहौल के बावजूद तीन प्रमुख आईपीओ (IPO) आज लिस्ट हुए, जिनमें विशाल मेगामार्ट, मोबिक्विक और साई लाइफ साइंसेज शामिल हैं। इन तीनों कंपनियों के शेयर प्रीमियम पर लिस्ट हुए, लेकिन सबसे ज्यादा रिटर्न मोबिक्विक के शेयरों से मिला।

IPO Listing Performance: आज बीएसई के मेन बोर्ड पर तीन कंपनियों के आईपीओ लिस्ट हुए, जिनमें मोबिक्विक ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया। मोबिक्विक के शेयर 58.51% के प्रीमियम पर लिस्ट हुए। इसके बाद विशाल मेगामार्ट के शेयरों ने 41% का रिटर्न दिया और साई लाइफ साइंसेज के शेयर 20% के प्रीमियम पर लिस्ट हुए।

Vishal Mega Mart IPO: विशाल मेगामार्ट के शेयर बीएसई पर ₹110 के साथ 41% के रिटर्न पर लिस्ट हुए, जबकि निवेशकों को ₹78 पर शेयर आवंटित किए गए थे। इसके बाद मुनाफा वसूली की वजह से शेयर ₹104.92 तक गिर गए। यह आईपीओ 11 से 13 दिसंबर के बीच खुला था और इसने पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत ₹74-₹78 के प्राइस बैंड में पेश किया था।

Mobikwik IPO: Mobikwik के शेयर 58.51% के प्रीमियम पर ₹442.25 पर लिस्ट हुए, जबकि यह शेयर निवेशकों को ₹279 पर मिले थे। इस आईपीओ ने 119.38 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन हासिल किया था। मोबिक्विक का आईपीओ ₹265-₹279 के प्राइस बैंड में था, और इसने अपनी स्टॉक वैल्यू में महत्वपूर्ण वृद्धि की।

Sai Life Sciences IPO: साई लाइफ साइंसेज का आईपीओ 20% के प्रीमियम के साथ ₹660 पर लिस्ट हुआ। इसका प्राइस बैंड ₹522-₹549 था, और कंपनी ने ₹3,043 करोड़ का फंड जुटाया। इसमें 3.81 करोड़ शेयरों को ऑफर फॉर सेल (OFS) के रूप में बेचा गया और ₹900 करोड़ का फ्रेश इश्यू जारी किया।

आज के दिन तीन आईपीओ ने बाजार में मजबूत लिस्टिंग की, जिसमें Mobikwik ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया। विशाल मेगामार्ट और साई लाइफ साइंसेज के शेयरों ने भी निवेशकों को अच्छे रिटर्न दिए। यह सफलता दर्शाती है कि गिरावट के बावजूद आईपीओ बाजार में निवेशकों का विश्वास बना हुआ है। आने वाले समय में, इन आईपीओ की लंबी अवधि में अच्छा मुनाफा देने की संभावना है और शेयर बाजार में और भी शानदार लिस्टिंग देखने को मिल सकती है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।