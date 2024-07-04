Vedanta के शेयरों में 4 जुलाई को शुरुआती कारोबार में 1% से अधिक की वृद्धि हुई, एक दिन पहले कंपनी ने जून तिमाही के लिए अपनी व्यावसायिक रिपोर्ट (annual earning report) जारी की थी। Anil Aggarwal द्वारा संचालित फर्म ने Q1FY25 में एल्यूमीनियम, जस्ता, लौह अयस्क और इस्पात उत्पादन में वृद्धि का दावा किया। हालांकि, धातु-से-खनन कंपनी ने दुनिया भर में खनन धातु उत्पादन में वृद्धि दर्ज की, लेकिन तिमाही में तेल और गैस उत्पादन में गिरावट आई।

वेदांता ने एक विनियामक फाइलिंग में कहा कि पिछले साल की समान अवधि की तुलना में पहली तिमाही में एल्यूमीनियम उत्पादन 3% बढ़कर 5.96 लाख टन हो गया। जिंक इंडिया ने अपने बिक्री योग्य धातु उत्पादन को 2.6 लाख टन से बढ़ाकर 2.62 लाख टन कर दिया। जिंक इंटरनेशनल में, खनन धातु उत्पादन घटकर 38,000 टन रह गया, जबकि वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में यह लगभग 68,000 टन था।

तेल और गैस उत्पादन 17 प्रतिशत गिरा

इस बीच, तिमाही में तेल और गैस उत्पादन 17 प्रतिशत गिरकर 112,400 औसत दैनिक सकल परिचालन उत्पादन (बीओईपीडी) पर आ गया, जो पिछले वर्ष 134,900 बीओईपीडी से कम है।

बिक्री योग्य लौह अयस्क का उत्पादन पिछले वर्ष के 1.2 मिलियन टन से बढ़कर 1.3 मिलियन टन हो गया। कुल बिक्री योग्य इस्पात उत्पादन 10% बढ़कर 3,56,000 टन हो गया, जबकि बिजली की बिक्री 13% बढ़कर 4,791 मिलियन यूनिट हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की अप्रैल-जून अवधि में 4,256 मिलियन यूनिट थी।

सुबह 9:50 बजे, वेदांता के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर 0.4 प्रतिशत बढ़कर 465.80 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे। इस साल अब तक, शेयर में 80% से अधिक की वृद्धि हुई है, जो बेंचमार्क निफ्टी के लगभग 12% रिटर्न से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। पिछले महीने यह खुलासा हुआ था कि वेदांता समूह, जिसमें वेदांता लिमिटेड और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड शामिल हैं, ने चालू वित्त वर्ष में निवेशकों के लिए सबसे अधिक धन अर्जित किया।