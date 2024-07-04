बुधवार, 3 जुलाई को वेदांता लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) की अप्रैल-जून तिमाही में एल्युमीनियम, जिंक, लौह अयस्क और स्टील के उत्पादन में वृद्धि की घोषणा की। हालांकि, धातु से खनन करने वाली इस कंपनी ने दुनिया भर में खनन धातु उत्पादन में वृद्धि दर्ज की, लेकिन इस तिमाही में तेल और गैस उत्पादन में गिरावट आई।

Anil Aggarwal की अगुवाई वाली इस कंपनी ने शेयर बाजारों को दिए गए एक नियामक बयान में कहा कि पिछले साल की समान अवधि की तुलना में पहली तिमाही में Aluminium उत्पादन 3% बढ़कर 5,96,000 टन हो गया। Zinc India का बिक्री योग्य धातु उत्पादन 2,60,000 टन से बढ़कर 2,62,000 टन हो गया।

Zinc International में खनन धातु उत्पादन घटकर 38,000 टन रह गया, जबकि वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही में यह लगभग 68,000 टन था। इस बीच, तेल और गैस उत्पादन तिमाही में 17 प्रतिशत घटकर 112,400 औसत दैनिक सकल परिचालन उत्पादन (BOEPD) रह गया, जो पिछले वर्ष के 134,900 BOEPD से कम है। बिक्री योग्य लौह अयस्क का उत्पादन बढ़कर 1.3 मिलियन टन हो गया, जो पिछले वर्ष के 1.2 मिलियन टन से अधिक है। कुल बिक्री योग्य स्टील उत्पादन 10% बढ़कर 3,56,000 टन हो गया, जबकि बिजली की बिक्री 13% बढ़कर 4,791 मिलियन यूनिट हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की अप्रैल-जून अवधि में 4,256 मिलियन यूनिट थी।

Vedanta Limited, Vedanta Resources Limited की एक सहायक कंपनी है, जो दुनिया की अग्रणी प्राकृतिक संसाधन कंपनियों में से एक है, जो India, South Africa, Namibia, Liberia, UAE, Korea, Taiwan और Japan में काम करती है, तथा तेल और गैस, जस्ता, सीसा, चांदी, तांबा, लौह अयस्क, इस्पात, निकल, एल्यूमीनियम और बिजली के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिचालन करती है।

वेदांता के शेयर बीएसई पर 1.29 प्रतिशत बढ़कर ₹463.75 पर बंद हुए। पिछले महीने, यह घोषणा की गई थी कि वेदांता लिमिटेड और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड सहित वेदांता समूह ने चालू वित्त वर्ष में निवेशकों के लिए सबसे अधिक मूल्य बनाया है। 20 जून को, दोनों उद्यमों के संयुक्त बाजार मूल्यांकन में ₹2.2 लाख करोड़ की वृद्धि हुई।

वेदांता ने वित्त वर्ष 24 में ₹1,41,793 करोड़ का दूसरा सबसे बड़ा राजस्व और ₹36,455 करोड़ का EBITDA हासिल किया, जिसमें हल्के कमोडिटी चक्र के बावजूद 30% मार्जिन था। समूह ने निकट भविष्य में EBITDA में $10 बिलियन प्राप्त करने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप विकसित किया है, जिसमें जिंक, एल्युमीनियम, तेल और गैस और बिजली क्षेत्रों सहित 50 से अधिक विकास पहलों का समर्थन है।