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Newsशेयर बाज़ारVedanta Share: पैरेंट कंपनी Vedanta Resources की CopperTech लाएगी US IPO, $3.57 अरब वैल्यूएशन का लक्ष्य

Vedanta Share: पैरेंट कंपनी Vedanta Resources की CopperTech लाएगी US IPO, $3.57 अरब वैल्यूएशन का लक्ष्य

Vedanta की पैरेंट कंपनी का बड़ा दांव, CopperTech के US IPO से शेयरों पर फोकस। Vedanta Resources की CopperTech अमेरिका में IPO लाएगी, Vedanta Share पर क्या होगा असर?

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Franklin Nigam
Franklin Nigam
UPDATED: Jun 24, 2026 09:47 IST
वेदांता रिसोर्सेज द्वारा स्थापित कॉपरटेक, अमेरिका में स्थित एक इंटीग्रेटेड कॉपर और कोबाल्ट उत्पादक कंपनी है.
वेदांता रिसोर्सेज द्वारा स्थापित कॉपरटेक, अमेरिका में स्थित एक इंटीग्रेटेड कॉपर और कोबाल्ट उत्पादक कंपनी है.

In Short

  • Vedanta Share पर नजर, US IPO से CopperTech का $3.57 अरब वैल्यूएशन लक्ष्य
  • वेदांता ग्रुप की CopperTech अमेरिका में लाएगी IPO, शेयर पर रहेगा फोकस
  • US IPO की तैयारी में CopperTech, क्या Vedanta Share को मिलेगा बूस्ट?
  • CopperTech का अमेरिकी IPO शुरू, वेदांता शेयरों में बढ़ेगी हलचल?

बुधवार को वेदांता लिमिटेड के शेयर निवेशकों के फोकस में रहेंगे। इसकी वजह वेदांता ग्रुप की कंपनी CopperTech Metals Inc. का अमेरिका में प्रस्तावित IPO है। कंपनी अपने IPO के जरिए 3.57 अरब डॉलर तक के वैल्यूएशन का लक्ष्य लेकर चल रही है। IPO के लिए रोडशो शुरू हो चुका है और प्रति शेयर कीमत **16 से 18 डॉलर** के बीच तय होने की उम्मीद है।

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US IPO के लिए रोडशो शुरू

CopperTech Metals ने मंगलवार को घोषणा की कि वह अपने कॉमन स्टॉक के 2.35 करोड़ (23,529,412) शेयरों के IPO के लिए रोडशो शुरू कर रही है। इससे पहले कंपनी ने 2 जून को अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) के पास फॉर्म S-1 दाखिल किया था। इस IPO में Citigroup और Cantor जॉइंट बुक-रनिंग मैनेजर हैं, जबकि BMO Capital Markets, RBC Capital Markets, TD Securities, Stifel, William Blair और Needham & Company** बुक रनर की भूमिका निभा रहे हैं।

जाम्बिया की कॉपर माइन पर रहेगा फोकस

वेदांता रिसोर्सेज द्वारा स्थापित CopperTech अमेरिका स्थित एक इंटीग्रेटेड कॉपर और कोबाल्ट उत्पादक कंपनी है। इसकी प्रमुख संपत्ति Konkola Copper Mines जाम्बिया के कॉपरबेल्ट प्रांत में स्थित है। कंपनी अगले पांच वित्त वर्षों में 2.7 अरब डॉलर निवेश कर उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रही है, ताकि वित्त वर्ष 2030 से सालाना औसतन 270 किलोटन कॉपर उत्पादन हासिल किया जा सके।

कर्ज और निवेश पर क्या बोली ICRA?

रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार, वेदांता रिसोर्सेज का स्टैंडअलोन कर्ज वित्त वर्ष 2026 के अंत तक **5.2 अरब डॉलर** रहा। एजेंसी का कहना है कि हाल के वर्षों में कंपनी का रीफाइनेंसिंग जोखिम कम हुआ है और नकदी प्रवाह मजबूत बना हुआ है। हालांकि आगे भी कर्ज के पुनर्वित्तपोषण (Refinancing) पर बाजार की नजर रहेगी।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
franklin nigam
Published On:
Jun 24, 2026