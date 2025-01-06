Vedanta Share: शुक्रवार को दिया था बिजनेस अपडेट, आज लुढ़क गया शेयर का भाव

निवेशकों के बीच वेदांता के शेयर (Vedanta Share) काफी चर्चा में रहते हैं। कंपनी अक्सर अपने निवेशकों को डिविडेंड का तोहफा देती है। इस वजह से वेदांता को डिविडेंडकिंग (Dividendking Vedanta) भी कहा जाता है। पिछले सप्ताह शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद वेदांता ने तीसरी तिमाही का बिजनेस अपडेट दिया था। इस अपडेट का असर आज कंपनी के शेयर पर पड़ा है। आज वेदांता के शेयर लाल निशान पर हैं यानी निवेशक शेयरों की बिक्री कर रहे हैं।

खबर लिखते वक्त वेदांता के शेयर 1.04 फीसदी की गिरावट के साथ 453.15 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है। शुक्रवार को वेदांता के शेयर 457.35 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ था।

वेदांता का बिजनेस अपडेट (Vedanta Q3 Business Update)

स्टॉक एक्सचेंज फइलिंग में दी गई जानकारी के अनुसार तीसरी तिमाही में वेदांता का एल्युमीनियम प्रोडक्शन सालाना आधार पर 3 प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि, तिमाही आधार पर यह 1 प्रतिशत बढ़कर 614kt हो गया है। सालाना आधार पर सेलेबल मेटल में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन तिमाही आधार पर इसमें 1 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में माइन मेटल प्रोडक्शन 3 प्रतिशत बढ़ गया है।

कंपनी ने शेयर बाजार को बताया है कि Zinc International volumes सालाना आधार पर 12 प्रतिशत और तिमाही आधार पर 6 प्रतिशत बढ़ गया है जो अब टोटल 46kt हो गया। इसकी तरह तीसरी तिमाही में वेदांता का रिफाइंड जिंक प्रोडक्शन 3 प्रतिशत बढ़ गया है।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (Vedanta Share Performance)

शेयर बाजार में हो रहे उतार-चढ़ाव का असर वेदांता के शेयर पर भी पड़ा है। BSE Analytics के अनुसार एक साल में वेदांता के शेयर ने 9 फीसदी से अधिक का रिटर्न दिया है। वहीं, बीते छह महीने में कंपनी के शेयर में 1 फीसदी की गिरावट आई है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

