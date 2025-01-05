Vedanata ने दिया Q3 बिजनेस अपडेट, कल फोकस में रहेगा शेयर

डिविडेंडकिंग कहे जाने वाली वेदांता (Vedanta Ltd.) कंपनी ने चालू कारोबारी साल की तीसरी तिमाही का बिजनेस अपडेट जारी कर दिया है। कंपनी के इस अपडेट के बाद सोमवार को कंपनी के शेयर फोकस में रहेंगे। उम्मीद है कि कंपनी जल्द ही तिमाही नतीजों का भी एलान कर देगी।

कैसा रहा कंपनी का बिजनेस

वेदांता ने स्टॉक एक्सचेंज फइलिंग में बताया कि तीसरी तिमाही में कंपनी का एल्युमीनियम प्रोडक्शन सालाना आधार पर 3 प्रतिशत बढ़ गया है। वहीं, तिमाही आधार पर इसमें 1 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 614kt हो गया है। चालू कारोबारी साल की तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर सेलेबल मेटल में कोई बदलाव नहीं आया है। तिमाही आधार पर इसमें 1 1 फीसदी गिरावट के साथ 9 KT रहा। तीसरी तिमाही में माइन मेटल प्रोडक्शन 3 प्रतिशत बढ़ा है।

कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सालाना आधार पर Zinc International volumes 12 प्रतिशत बढ़ा है। तिमाही आधार पर इसमें 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है यानी कुल 46 kt हो गया। इसके अलावा तीसरी तिमाही में रिफाइंड जिंक प्रोडक्शन भी 3 प्रतिशत बढ़ गया है।

वेदांता शेयर की परफॉर्मेंस

उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बीच वेदांता के शेयर (Vedanta Share Performance) ने एक साल में 70 फीसदी से ज्यादा रिटर्न दिया है। बीते छह महीने में कंपनी के शेयर में करीब 3.50 फीसदी की गिरावट आई है। शुक्रवार को कंपनी के शेयर (Vedanta Share Price) 1.69 चढ़कर 457.35 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बंद हुआ है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।