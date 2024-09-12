scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारVarun Beverages Share: इस मल्टीबैगर स्टॉक में होगा फिर से Stock Split !

Varun Beverages Share: इस मल्टीबैगर स्टॉक में होगा फिर से Stock Split !

बुधवार को वरुण बेवरेजेज के शेयर बीएसई पर 3.30 प्रतिशत चढ़कर 1,569 रुपये पर बंद हुए।  वरुण बेवरेजेज के मामले में, निवेशकों के पास मौजूद 5 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक दो वीबीएल शेयर, 2 रुपये अंकित मूल्य वाले पांच शेयर बन जाएंगे।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Sep 12, 2024 07:57 IST
HAL, TATA SHARE
HAL, TATA SHARE

वरुण बेवरेजेज लिमिटेड के शेयर आज खबरों में बने रहेंगे क्योंकि आज स्टॉक स्प्लिट के लिए उनकी एक्स-डेट बदल जाएगी। दुनिया में पेप्सिको की दूसरी सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी के शेयर 5 रुपये के अंकित मूल्य से 2 रुपये के अंकित मूल्य वाले शेयरों में विभाजित हो जाएंगे।

बुधवार को वरुण बेवरेजेज के शेयर बीएसई पर 3.30 प्रतिशत चढ़कर 1,569 रुपये पर बंद हुए। 
वरुण बेवरेजेज के मामले में, निवेशकों के पास मौजूद 5 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक दो वीबीएल शेयर, 2 रुपये अंकित मूल्य वाले पांच शेयर बन जाएंगे।

advertisement

वरुण बेवरेजेज एक्सिस सिक्योरिटीज के सितंबर के शीर्ष स्टॉक पिक्स में से एक है। इस महीने स्टॉक में 4.53 प्रतिशत की तेजी आई है। कंपनी भारत में पेप्सिको की पेय पदार्थों की बिक्री की मात्रा का 90 प्रतिशत हिस्सा रखती है और 27 राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद है। यह नेपाल, श्रीलंका, मोरक्को, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में पेप्सिको के लिए विशेष बॉटलर भी है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Sep 12, 2024