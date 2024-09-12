Varun Beverages Share: इस मल्टीबैगर स्टॉक में होगा फिर से Stock Split !

वरुण बेवरेजेज लिमिटेड के शेयर आज खबरों में बने रहेंगे क्योंकि आज स्टॉक स्प्लिट के लिए उनकी एक्स-डेट बदल जाएगी। दुनिया में पेप्सिको की दूसरी सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी के शेयर 5 रुपये के अंकित मूल्य से 2 रुपये के अंकित मूल्य वाले शेयरों में विभाजित हो जाएंगे।

बुधवार को वरुण बेवरेजेज के शेयर बीएसई पर 3.30 प्रतिशत चढ़कर 1,569 रुपये पर बंद हुए।

वरुण बेवरेजेज के मामले में, निवेशकों के पास मौजूद 5 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक दो वीबीएल शेयर, 2 रुपये अंकित मूल्य वाले पांच शेयर बन जाएंगे।

वरुण बेवरेजेज एक्सिस सिक्योरिटीज के सितंबर के शीर्ष स्टॉक पिक्स में से एक है। इस महीने स्टॉक में 4.53 प्रतिशत की तेजी आई है। कंपनी भारत में पेप्सिको की पेय पदार्थों की बिक्री की मात्रा का 90 प्रतिशत हिस्सा रखती है और 27 राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद है। यह नेपाल, श्रीलंका, मोरक्को, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में पेप्सिको के लिए विशेष बॉटलर भी है।