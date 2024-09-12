VA Tech Wabag पर 1700 का टारगेट किसने दिया?

एक्सिस सिक्योरिटीज ने VA Tech Wabag पर कवरेज शुरू करते हुए इसे "खरीदें" (Buy) रेटिंग दी है और प्रति शेयर ₹1,700 का टारगेट प्राइस निर्धारित किया है। ये मल्टीबैगर स्टॉक काफी अच्छा रन दिखा चुका है लेकिन अब फिर इस पर एक्सिस सिक्योरिटी की तरफ से Buy कॉल आई है।

बिज़नेस आउटलुक: Water Conservation पर दुनियाभर का ध्यान जा रहा है। कंपनी को हाल ही में सऊदी अरब से एक ऑर्डर भी मिला है। दुनियाभर की सरकारें इस और ध्यान दे रही हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए। ये कंपनी इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है।

मार्जिन: कंपनी का EBITDA मार्जिन FY24 में लगभग 8-9% से बढ़कर 13% हो गया है, जो इसके कैश फ्लो और इसके बिजनेस की मजबूती को दिखाता है

मजबूत ऑर्डर बुक: जून 2024 तक, कंपनी की ऑर्डर बुक ₹10,676 करोड़ की थी,हाल ही में कंपनी को सऊदी अरब से भी एक बड़ा ऑर्डर मिला है।

विकास की संभावनाएं: एक्सिस सिक्योरिटीज को उम्मीद है कि कंपनी मध्य पूर्व और मिस्र में आने वाले डिसेलिनेशन कॉन्ट्रैक्ट्स से लाभ उठाएगी और अपने बाजार को और बढ़ाएगी।

इन सभी कारणों की वजह से एक्सिस ने स्टॉक में 30% की संभावित वृद्धि का अनुमान लगाया है और इसका टारगेट 1700 रूपये दिया है।

