scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार VA Tech Wabag पर 1700 का टारगेट किसने दिया?

VA Tech Wabag पर 1700 का टारगेट किसने दिया?

बिज़नेस आउटलुक: Water Conservation पर दुनियाभर का ध्यान जा रहा है। कंपनी को हाल ही में सऊदी अरब से एक ऑर्डर भी मिला है। दुनियाभर की सरकारें इस और ध्यान दे रही हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए। ये कंपनी इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Sep 12, 2024 15:40 IST
Va Tech Wabag पर आ गई बड़ी न्यूज़
Va Tech Wabag पर आ गई बड़ी न्यूज़

एक्सिस सिक्योरिटीज ने VA Tech Wabag पर कवरेज शुरू करते हुए इसे "खरीदें" (Buy) रेटिंग दी है और प्रति शेयर ₹1,700 का टारगेट प्राइस निर्धारित किया है। ये मल्टीबैगर स्टॉक काफी अच्छा रन दिखा चुका है लेकिन अब फिर इस पर एक्सिस सिक्योरिटी की तरफ से Buy कॉल आई है। 

advertisement

बिज़नेस आउटलुक: Water Conservation पर दुनियाभर का ध्यान जा रहा है। कंपनी को हाल ही में सऊदी अरब से एक ऑर्डर भी मिला है। दुनियाभर की सरकारें इस और ध्यान दे रही हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए। ये कंपनी इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। 

मार्जिन: कंपनी का EBITDA मार्जिन FY24 में लगभग 8-9% से बढ़कर 13% हो गया है, जो इसके कैश फ्लो और इसके बिजनेस की मजबूती को दिखाता है

मजबूत ऑर्डर बुक: जून 2024 तक, कंपनी की ऑर्डर बुक ₹10,676 करोड़ की थी,हाल ही में कंपनी को सऊदी अरब से भी एक बड़ा ऑर्डर मिला है।

विकास की संभावनाएं: एक्सिस सिक्योरिटीज को उम्मीद है कि कंपनी मध्य पूर्व और मिस्र में आने वाले डिसेलिनेशन कॉन्ट्रैक्ट्स से लाभ उठाएगी और अपने बाजार को और बढ़ाएगी।

इन सभी कारणों की वजह से एक्सिस ने स्टॉक में 30% की संभावित वृद्धि का अनुमान लगाया है और इसका टारगेट 1700 रूपये दिया है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Sep 12, 2024