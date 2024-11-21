Adani Group में होल्डिंग पर GQG Partners ले सकता है बड़ा फैसला?

GQG पार्टनर्स, जो 2023 में हिंडनबर्ग स्कैंडल के बाद अडानी ग्रुप में हिस्सेदारी खरीदने वाले पहले निवेशकों में से एक था, अब कंपनी की ओर से अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिकी अदालत के आदेशों को लेकर ऑस्ट्रेलियाई एक्सचेंजों पर एक बयान जारी किया है। आपको बता दें कि गौतम अडानी पर 250 मिलियन डॉलर यानी लगभग 2110 करोड़ के रिश्वत कांड को अंजाम देने का आरोप लगाया है।

अपने बयान में GQG ने कहा कि वह न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय और अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के जरिए गौतम अडानी और अडानी ग्रुप के कुछ अन्य अधिकारियों और कंपनियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की निगरानी कर रहा है।

GQG के बयान में कहा गया कि हमारी टीम तमाम पहलुओं की समीक्षा कर रही है और यह निर्धारित कर रही है कि हमारे पोर्टफोलियो के लिए क्या बेहतर कदम उठाया जा सकता हैं।

GQG ने यह भी कहा कि उनके GQG पोर्टफोलियो में वैराइटी है और कुल मिलाकर उनके ग्राहकों की संपत्ति का 90% से अधिक हिस्सा अडानी ग्रुप से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े संस्थानों में निवेशित है। आइये नजर डालते हैं उन स्टॉक्स और हिस्सेदारी पर जहां GQG ने निवेश किया हुआ है। आपको बता दें कि ये 30 सितंबर तक की जानकारी है।

Adani Ports 1.46% Ambuja Cements 2.05% Adani Energy Solutions 1.89% Adani Power 1.76% Adani Green Energy 1.62% Adani Enterprises 1.45%

30 सितंबर को समाप्त तिमाही के अनुसार, GQG पार्टनर्स ने अडानी ग्रुप की 6 कंपनियों में हिस्सेदारी रखी थी, जो 1.5% से 2% के बीच थी। इस खबर के आने के बाद से शेयरों में भारी गिरावट देखी जा रही है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

