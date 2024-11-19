मल्टीबैगर पेनी स्टॉक में अपर सर्किट! आशीष कचोलिया और FIIs की भी हिस्सेदारी

मंगलवार को BSE पर टॉप गेनर्स में से एक मल्टीबैगर पेनी स्टॉक भी रहा। जिसके शेयरों ने 5 प्रतिशत का अपर सर्किट देखने को मिला और शेयर ₹32.57 पर पहुंच गया। इस स्टॉक ने अपने 52-वीक के निचले स्तर ₹14.68 प्रति शेयर से 122 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया।

बिजनेस मॉडल

इस स्टॉक का नाम Jyoti Structures Limited है। ये कंपनी 1974 में स्थापित हुई और एक प्रमुख पावर ट्रांसमिशन कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई, भारत में स्थित है। यह ट्रांसमिशन लाइनों, सबस्टेशनों और डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के लिए टर्नकी प्रोजेक्ट्स में विशेषज्ञता रखती है और डिज़ाइन, निर्माण से लेकर वैश्विक स्तर पर निर्माण तक एक व्यापक रेंज की सर्विस देती है। यह कंपनी उन गिने-चुने EPC सर्विस प्रोवाइडर में से एक है जो पूरी पावर ट्रांसमिशन परियोजनाओं को एग्जिक्यूट करने की क्षमता रखती है।

आशीष कचोलिया का निवेश

Jyoti Structures Ltd का मार्केट कैप ₹2,845 करोड़ है। प्रमुख निवेशक आशीष कचोलिया के पास सितंबर 2024 तक कंपनी के 2,20,36,118 शेयर हैं, जो कंपनी में 2.52 प्रतिशत की हिस्सेदारी दिखाती है। इसके अलावा FIIs ने सितंबर 2024 में 69,86,177 शेयर खरीदे और अपनी हिस्सेदारी को 0.62 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.86 प्रतिशत कर लिया।

वित्तीय सेहत

कंपनी के Q2FY25 रिजल्ट्स को देखें तो नेट सेल्स में 32 प्रतिशत का इज़ाफा होकर ₹107.49 करोड़ पर पहुंच गई, जबकि नेट प्रॉफिट Q2FY24 की तुलना में 37 प्रतिशत घटकर ₹7.06 करोड़ रहा। H1FY25 में, नेट सेल्स ₹195.78 करोड़ (27 प्रतिशत गिरावट) और नेट प्रॉफिट ₹12.15 करोड़ (11 प्रतिशत गिरावट) रहा। FY24 के वार्षिक परिणामों में शुद्ध बिक्री ₹451.38 करोड़ (96.9 प्रतिशत बढ़ोतरी) और शुद्ध लाभ ₹28.86 करोड़ (809 प्रतिशत वृद्धि) रहा, जो FY23 में ₹4.07 करोड़ के नुकसान के मुकाबले है।

कंपनी को Adani Energy Solutions Limited से 765 kV DC भुज II-लाकडिया ट्रांसमिशन लाइन परियोजना के लिए एक "लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस" हासिल हुआ है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹450.01 करोड़ (GST को छोड़कर) है, और यह 18 महीनों में अप्रैल 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है। इसके अलावा कंपनी ने दो और बड़ी ऑर्डर भी हासिल किए हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

