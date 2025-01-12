Upcoming IPOs: अगले हफ्ते 5 नए पब्लिक इश्यू और 8 की लिस्टिंग, चेक कीजिए पूरी डिटेल्स

अगले हफ्ते भी IPO के बाजार में भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा रहेगा क्योंकि पांच नए IPOs सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे। साथ ही कुछ जानते हैं किन IPOs की लिस्टिंग होने जा रही है।

अगले हफ्ते एक मेनबोर्ड और चार छोटे और मध्यम उद्यम (SME) IPOs सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहे हैं। पैंटोमाथ कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, ट्रस्टेड मिड-मार्केट इन्वेस्टमेंट बैंक का कहना है कि 2024 में भारतीय IPO बाजार ने एक ऐतिहासिक साल देखा, जिसमें 90 से अधिक कंपनियों ने ₹1.62 लाख करोड़ जुटाए, जो 2023 के ₹49,436 करोड़ से दोगुना है। 2025 के लिए प्राथमिक बाजार और भी ज्यादा सफलता की ओर बढ़ा है और अनुमान है कि फंडिंग ₹2 लाख करोड़ को पार जा सकती है। वर्तमान में 100 कंपनियों ने सेबी के पास ड्राफ्ट ऑफर पत्र दाखिल किए हैं, जिनमें से कई ने पहले ही स्वीकृति प्राप्त कर ली है या मंजूरी की प्रतीक्षा कर रही हैं। यह साल के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स सेट करता है, जो मजबूत बाजार गति और आने वाले IPOs में निवेशक विश्वास को दर्शाता है ।

Standard Glass Lining Technology, Quadrant Future Tek और Capital Infra Trust InvITरके शेयर BSE और NSE स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट होने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा 5 छोटे और मिड टर्म (SMEs) BSE SME या NSE SME प्लेटफार्मों पर अपनी शुरुआत करेंगे।

अगले हफ्ते खुलने वाली IPOs की सूची दी गई है:

Laxmi Dental IPO

लक्ष्मी डेंटल IPO 13 जनवरी से 15 जनवरी तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाला है। इस IPO का कुल साइज ₹698.06 करोड़ है। इसमें 0.32 करोड़ शेयरों का फ्रैश इश्यू है, जिससे ₹138.00 करोड़ जुटाए जाएंगे, और 1.31 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल है, जो ₹560.06 करोड़ का होगा। प्राइस बैंड ₹407 से ₹428 प्रति शेयर तय हुआ है।

Kabra Jewels IPO

काबरा ज्वेल्स IPO 15 जनवरी 2025 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 17 जनवरी 2025 को बंद होगा। यह ₹40 करोड़ का बुक-बिल्ट इश्यू है, जिसमें 31.25 लाख शेयरों का ताजा इश्यू शामिल है। प्राइस बैंड ₹121 से ₹128 प्रति शेयर तय हुआ है।

Rikhav Securities IPO

रिखव सिक्योरिटीज IPO 15 जनवरी से 17 जनवरी तक खुलने वाला है। इस बुक-बिल्ट इश्यू का साइज ₹88.82 करोड़ है, जिसमें 83.28 लाख शेयरों का फ्रैश इश्यू और 20 लाख शेयरों का ऑफर फॉर सेल है। वहीं प्राइस बैंड ₹82 से ₹86 प्रति शेयर तय हुआ है।

Landmark Immigration IPO

लैंडमार्क इमिग्रेशन IPO 16 जनवरी से 20 जनवरी तक खुलने वाला है। इस IPO का कुल साइज ₹40.32 करोड़ है, जिसमें 56 लाख शेयरों का ताजा इश्यू शामिल है। वहीं प्राइस बैंड ₹70 से ₹72 प्रति शेयर है।

EMA Partners IPO

ईएमए पार्टनर्स IPO 17 जनवरी से 21 जनवरी तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। इस IPO का साइज ₹76.01 करोड़ है, जिसमें 53.34 लाख शेयरों का फ्रैश इश्यू और 7.96 लाख शेयरों का ऑफर फॉर सेल है। प्राइस बैंड ₹117 से ₹124 प्रति शेयर तय हुआ है।

नई लिस्टिंग्स

Standard Glass Lining IPO

स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग IPO की आवंटन प्रक्रिया 9 जनवरी, 2025 को पूरी हो गई। यह IPO 13 जनवरी को NSE और BSE पर सूचीबद्ध होगा।

Quadrant Future Tek IPO

क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक IPO की आवंटन प्रक्रिया 10 जनवरी, 2025 को पूरी हो गई। यह IPO 14 जनवरी को NSE और BSE पर सूचीबद्ध होगा।

Capital Infra Trust Invit IPO

कैपिटल इन्फ्रा ट्रस्ट इनविट IPO की आवंटन प्रक्रिया 10 जनवरी, 2025 को पूरी हो गई। यह IPO 14 जनवरी को NSE और BSE पर सूचीबद्ध होगा।

Indobell Insulation IPO

इंडोबेल इंसुलेशन IPO की आवंटन प्रक्रिया 9 जनवरी, 2025 को पूरी हो गई। यह IPO 13 जनवरी को BSE SME पर सूचीबद्ध होगा।

Avax Apparels And Ornaments IPO

आवक्स एपरल्स एंड ऑर्नामेंट्स IPO की आवंटन प्रक्रिया 10 जनवरी, 2025 को पूरी हो गई। यह IPO 14 जनवरी को BSE SME पर सूचीबद्ध होगा।

Delta Autocorp IPO

डेल्टा ऑटोकार्प IPO की आवंटन प्रक्रिया 10 जनवरी, 2025 को पूरी हो गई। यह IPO 14 जनवरी को NSE SME पर सूचीबद्ध होगा।

B.R.Goyal IPO

B.R.Goyal IPO की आवंटन प्रक्रिया 10 जनवरी, 2025 को पूरी हो गई। यह IPO 14 जनवरी को BSE SME पर सूचीबद्ध होगा।

Sat Kartar Shopping IPO

सत कार्डर शॉपिंग IPO की आवंटन प्रक्रिया 15 जनवरी, 2025 को पूरी होने की उम्मीद है। यह IPO 17 जनवरी को NSE SME पर सूचीबद्ध होगा।



