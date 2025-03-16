scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारUpcoming IPOs Next Week: पैसा लगाने का बड़ा मौका! 4 नए आईपीओ खुलेंगे, 2 आईपीओ की होगी लिस्टिंग - DETAILS

Upcoming IPOs Next Week: पैसा लगाने का बड़ा मौका! 4 नए आईपीओ खुलेंगे, 2 आईपीओ की होगी लिस्टिंग - DETAILS

नए कारोबारी हफ्ते (17-21 मार्च) में 4 नए आईपीओ के सब्सक्रिप्शन खुल रहे हैं तो वहीं 2 आईपीओ की लिस्टिंग होगी। चलिए पूरी डिटेल जानते हैं।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 16, 2025 15:54 IST

Upcoming IPOs Next Week:  आईपीओ में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल कल से शुरू हो रहे नए कारोबारी हफ्ते (17-21 मार्च) में 4 नए आईपीओ के सब्सक्रिप्शन खुल रहे हैं तो वहीं 2 आईपीओ की लिस्टिंग होगी। 

पिछले तीन हफ्ते से आईपीओ बाजार में सुस्ती बनी हुई है, क्योंकि कमजोर बाजार धारणा के बीच कोई मेनबार्ड आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं खुला है। चलिए जानते हैं अगले हफ्ते कौन-कौन से आईपीओ खुल रहे हैं।

advertisement

Paradeep Parivahan IPO 

ये SME आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए कल यानी 17 मार्च को खुल रहा है। यह ऑफर 19 मार्च को बंद होगा। कंपनी ने इस आईपीओ का प्राइस बैंड 93-98 रुपये रखा है और लॉट साइज 1200 शेयरों का है। 

इस आईपीओ का साइज 44.86 करोड़ रुपये का है जो पूरी तरह से फ्रेश ऑफर है। कंपनी ने फ्रेश इश्यू के जरिए 45.78 लाख इक्विटी शेयर की पेशकश करेगी।

Divine Hira Jewellery IPO

ये SME आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए कल यानी 17 मार्च को खुल रहा है। यह ऑफर 19 मार्च को बंद होगा। कंपनी ने इस आईपीओ का फिक्स प्राइस 90 रुपये रखा है और लॉट साइज 1600 शेयरों का है। 

इस आईपीओ का साइज 31.84 करोड़ रुपये का है जो पूरी तरह से फ्रेश ऑफर है। कंपनी ने फ्रेश इश्यू के जरिए 35.38 लाख इक्विटी शेयर की पेशकश करेगी।

Arisinfra Solutions IPO

ये SME आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 20 मार्च को खुल रहा है। यह ऑफर 25 मार्च को बंद होगा। कंपनी ने अभी तक इस आईपीओ का प्राइस बैंड और लॉट साइज तय नहीं किया है। 

इस आईपीओ का साइज 2.86 करोड़ रुपये का है जो पूरी तरह से फ्रेश ऑफर है। कंपनी ने फ्रेश इश्यू के जरिए 2.86 करोड़ इक्विटी शेयर की पेशकश करेगी।

Grand Continent Hotels IPO

ये SME आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 20 मार्च को खुल रहा है। यह ऑफर 24 मार्च को बंद होगा। कंपनी ने इस आईपीओ का प्राइस बैंड 107-113 रुपये रखा है और लॉट साइज 1200 शेयरों का है। 

इस आईपीओ का साइज 74.46 करोड़ रुपये का है। कंपनी फ्रेश इश्यू के जरिए 62.60 लाख इक्विटी शेयर जारी करके 70.74 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है तो वहीं ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिेए कंपनी 3.29 लाख इक्विटी शेयर जारी करके 3.72 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। 

इन दो आईपीओ की होगी लिस्टिंग

PDP Shipping IPO: इस आईपीओ का अलॉटमेंट गुरुवार, 13 मार्च को हुआ था। पीडीपी शिपिंग आईपीओ BSE SME पर मंगलवार, 18 मार्च को लिस्ट हो सकता है। 

Super Iron Foundry IPO: इस आईपीओ का अलॉटमेंट सोमवार 17 मार्च को होगा। यह आईपीओ BSE SME पर बुधवार, 19 मार्च को लिस्ट हो सकता है। 
 

advertisement

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Mar 16, 2025