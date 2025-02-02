scorecardresearch
Upcoming IPO: निवेश का शानादर मौका! ओपन होंगे 5 कंपनियों के आईपीओ, यहां पढ़ें Price Band

Upcoming IPO: कल से शुरू होने वाले हफ्ते में निवेश के लिए पांच कंपनियों का आईपीओ खुल रहा है। वहीं दो आईपीओ की लिस्टिंग होगी। हम आपको इस आर्टिकल में आईपीओ के बारे में विस्तार से बताएंगे।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Feb 2, 2025 16:18 IST
Upcoming IPO: बजट के बाद वाले हफ्ते में स्टॉक मार्केट में आईपीओ की भरमार रहने वाली हैं। इस हफ्ते निवेश के लिए पांच कंपनियों का आईपीओ खुलने वाला है। इसके अलावा दो कंपनियों की आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाले हैं।  इस हफ्ते चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, केन एंटरप्राइजेज लिमिटेड, एमविल हेल्थकेयर लिमिटेड, रेडीमिक्स कंस्ट्रक्शन मशीनरी लिमिटेड और एलिगेंस इंटीरियर्स लिमिटेड के आईपीओ निवेश के लिए खुलेंगे। 

चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ (Chamunda Electricals IPO)

चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ 4 फरवरी 2025 को खुलेगा। कंपनी 14.60 करोड़ रुपये का SME IPO ला रहा है। यह पूरा आपीओ फ्रेश इश्यू है। निवेशक 6 फरवरी तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। आईपीओ का प्राइस बैंड 47 रुपये से 50 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया है। इस आईपीओ में 29.19 लाख के फ्रेश शेयर जारी होंगे। कंपनी के शेयर 11 फरवरी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो सकते हैं। 

केन एंटरप्राइजेज आईपीओ (Ken Enterprises IPO)

केन एंटरप्राइजेज आईपीओ एसएमई सेगमेंट में ओपन होगा। कंपनी का आईपीओ 5 फरवरी से 7 फरवरी तक खुला रहेगा। कंपनी इस आईपीओ के माध्यम से 83.65 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 94 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया है। आपको बता दें कि यह कंपनी अपैरल की मैन्यूफैक्चरिंग करती है। 

एमविल हेल्थकेयर आईपीओ (Amwill Healthcare IPO)

एमविल हेल्थकेयर आईपीओ का आईपीओ 7 फरवरी तक खुला है। कंपनी आईपीओ के माध्यम से 59.98 करोड़ रुपये जुटाने की प्लानिंग कर रही है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 105 रुपये से 111 रुपये प्रति शेयर तय किया गया।

रेडीमिक्स कंस्ट्रक्शन मशीनरी आईपीओ (Readymix Construction IPO)

रेडीमिक्स कंस्ट्रक्शन मशीनरी का आईपीओ 6 फरवरी से 10 फरवरी तक खुला रहेगा। कंपनी इस आईपीओ के माध्यम से  37.66 करोड़ रुपये जुटाने की प्लानिंग कर रही है। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 121 रुपये से 123 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया है। 

एलिगेंज इंटीरियर्स आईपीओ (Eleganz Interiors IPO)

एलिगेंज इंटीरियर्स आईपीओ 7 फरवरी को ओपन हो रहा है। निवेशक 11 फरवरी तक बोली लगा सकते हैं। इस आईपीओ के जरिये कंपनी 78.07 करोड़ रुपए जुटाने की प्लानिंग कर रही है। एलिगेंज इंटीरियर्स आईपीओ का प्राइस बैंड 123 रुपये से 130 रुपये प्रति शेयर तय किया गया।

लिस्ट होंगे ये शेयर (Share Market Listing This week)

इस हफ्ते मालपानी पाइप्स के शेयर 4 फरवरी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होंगे। इसके अलावा डॉ. अग्रवाल हेल्थकेयर आईपीओ 5 फरवरी को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
