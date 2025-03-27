McDowell’s शराब बनाने वाली कंपनी ने किया मोटे डिविडेंड का ऐलान! RECORD और Payment Date भी तय - DETAILS

United Spirits Dividend: Johnnie Walker, Black Dog और McDowell’s No 1 जैसे शराब बनाने वाली दिग्गज कंपनी ने आज अपने निवेशकों को बड़ी खुशखबरी दी है। कंपनी ने आज 31 मार्च को समाप्त हो रहे वित्त वर्ष 25 के लिए 200% के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।

कुछ ही दिन पहले कंपनी ने अपने एक दूसरे एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि बोर्ड मेंबर्स आज यानी 27 मार्च को डिविडेंड पर फैसला लेने के लिए बैठक करेंगे। हालांकि तब ही कंपनी ने रिकॉर्ड डेट तय कर दिया था। चलिए जानते हैं हर शेयर पर आपकी कितनी कमाई होगी और आपके खाते में कब तक पैसा आएगा?

United Spirits Dividend

कंपनी के एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक कंपनी 200% का अंतरिम डिविडेंड देगी। 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रत्येक 1 इक्विटी शेयर पर कंपनी 4 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी।

United Spirits Dividend Record Date

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि तय अंतरिम डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट अब 3 अप्रैल 2025 है।

United Spirits Dividend Payment Date

कंपनी ने बताया कि डिविडेंड की पेमेंट 21 अप्रैल 2025 को या इसके बाद से की जाएगी।

United Spirits Dividend History

बीएसई से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने पिछली बार जुलाई 2024 में 5 रुपये का डिविडेंड, नवंबर 2023 में 4 रुपये का डिविडेंड दिया था। इसके अलावा कंपनी ने सितंबर 2013, सितंबर 2012 और सितंबर 2011 में 2.5 रुपये का डिविडेंड दिया था।

United Spirits Share Price

दोपहर 12:10 बजे तक शेयर बीएसई पर 1.90% या 25.80 रुपये की तेजी के साथ 1385.40 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.77% या 24.05 रुपये चढ़कर 1,385.55 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

United Spirits Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में करीब 1% चढ़ा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 3 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 3 महीने में स्टॉक 12 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 13 प्रतिशत से अधिक गिरा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 21 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 55 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 194 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

United Spirits के बारे में

यूनाइटेड स्पिरिट्स देश की अग्रणी बेवरेज अल्कोहल कंपनियों में से एक हैं, जिनके पास प्रीमियम ब्रांडों का एक बेहतरीन पोर्टफोलियो है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में Johnnie Walker, Black Dog, Black & White, Vat 69, Antiquity, Signature, Singleton, Royal Challenge, McDowell’s No 1, Smirnoff, Ketel One, Tanqueray और Captain Morgan जैसे ब्रांड मौजूद हैं।