Union Budget 2025 शनिवार को पेश होगा, खुला रहेगा स्टॉक मार्केट

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि भारत के शेयर बाजार 2025 में यूनियन बजट के दिन खुले रहेंगे और उस दिन नियमित ट्रेडिंग होगी।

यूनियन बजट जो 1 फरवरी को पेश होने वाला है और उस दिन शनिवार है। सामान्यत शनिवार को बाजार ट्रेडिंग के लिए बंद रहते हैं। लेकिन इस बार बाजार खुले रहेंगे। जबकि शेयर बाजार का 3:30 बजे तक नियमित ट्रेडिंग सेशन चलेगा, वहीं कमोडिटी डेरिवेटिव्स बाजार 5 बजे तक ट्रेडिंग सेशन जारी रहेगा।

advertisement

पहले भी ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जब यूनियन बजट शनिवार को प्रस्तुत किया गया। 2015 में यूनियन बजट 28 फरवरी को पेश किया गया था, जो शनिवार था। उस दिन शेयर बाजार खुले थे।

यूनियन बजट शनिवार को प्रस्तुत होने का आखिरी उदाहरण 2016-2017 में था, जब बजट 27 फरवरी को प्रस्तुत किया गया था। उस दिन शेयर बाजार खुले नहीं थे। 1 फरवरी को बजट पेश करना एक दशकों पुरानी परंपरा से बदलाव को दर्शाता है, जब बजट फरवरी महीने के आखिरी दिन प्रस्तुत किया जाता था।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।