शेयर बाज़ार

इस IPO ने पहले ही दिन ही ग्रे मार्केट में मचा दिया तहलका!

Unimech Aerospace and Manufacturing Ltd. का IPO सोमवार यानि 23 दिसंबर को बोलियों यानि निवेश के लिए खुल गया है। आइये जानते हैं कि इस IPO में आपको निवेश करना चाहिए या नहीं? साथ ही जानेंगे ग्रे मार्केट में क्या स्थिति है?

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Dec 23, 2024 12:39 IST

Unimech Aerospace and Manufacturing Ltd. का IPO सोमवार यानि 23 दिसंबर को बोलियों यानि निवेश के लिए खुल गया है। आइये जानते हैं कि इस IPO में आपको निवेश करना चाहिए या नहीं? साथ ही जानेंगे  ग्रे मार्केट में क्या स्थिति है? 

 ₹500 करोड़ के IPO के लिए कंपनी ₹745-785 प्रति शेयर के दायरे में अपने शेयर बेच रही है, जहां निवेशक एक लॉट में कम से कम 19 इक्विटी शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं और इसके बाद उसके मल्टीपल में भी।

निवेश करें या नहीं?

Nirmal Bang: सब्सक्राइब करें

ब्रोकरज का कहना है कि Unimech Aerospace की एडवांस निर्माण क्षमताएं, डिजिटल इंटीग्रेशन और हाई बैरियर सेक्टर्स में विशेषज्ञता इसे सटीक इंजीनियरिंग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करती हैं। कंपनी का मजबूत वित्तीय प्रदर्शन ऑपरेशनल एफिशिएंसी और वैश्विक OEM साझेदारियों द्वारा संचालित है।

हालांकि इसके वैल्यूएशन मल्टीपल EV/EBITDA 51 गुना और P/E (प्राइस-टू-अर्निंग्स) 69 गुना इसके प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक उचित हैं, ये इसके मजबूत मूलभूत सिद्धांतों और वृद्धि की संभावनाओं को दर्शाते हैं। इस प्रकार, ब्रोकरज ने इस इश्यू को सब्सक्राइब करने की सिफारिश की है।

SBI सिक्योरिटीज: सब्सक्राइब करें

ब्रोकरज ने अपनी नोट में कहा कि कंपनी अधिग्रहणों (Dheya Engg में हाल ही में 30% हिस्सेदारी का अधिग्रहण) के जरिए से अपनी डिज़ाइन और निर्माण क्षमताओं का विस्तार करने की योजना बना रही है। यह अमेरिका में ऑर्गेनिक और अन ऑर्गेनिक अवसरों की तलाश कर रही है, जो इसकी क्षमता और मुख्य बाजार में ग्राहकों की सर्विस करने की क्षमता को बढ़ाएगी।

IPO GMP आज

ग्रे मार्केट में, यूनिमेच एयरोस्पेस के शेयर वर्तमान में ₹480 पर ट्रेड कर रहे हैं, जो इश्यू प्राइस पर 61.15% प्रीमियम दर्शाता है। इस हिसाब से बंपर लिस्टिंग की उम्मीद जताई जा रही है। 

ग्रे मार्केट एक अनौपचारिक प्लेटफ़ॉर्म के रूप में कार्य करता है। यह अनियमित बाजार निवेशकों को मूल्य निर्धारण पर अटकलें लगाने की अनुमति देता है।

बिजनेस मॉडल

2016 में स्थापित, यूनिमेच एयरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड जटिल उपकरणों जैसे कि मैकेनिकल असेंबली, इलेक्ट्रो-मैकेनिकल सिस्टम्स, और एयरोइंजन और एयरफ्रेम उत्पादन के लिए घटकों का निर्माण करता है। कंपनी एक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस सर्विस देती है जो जटिल उत्पादों के निर्माण में विशेषज्ञता रखती है, जिसमें "बिल्ट टू प्रिंट" और "बिल्ट टू स्पेसिफिकेशन" की पेशकश की जाती है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Arvin Vincent
Published On:
Dec 23, 2024