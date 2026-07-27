Trent vs DMart: लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए कौन सा रिटेल स्टॉक सही? जानिए एक्सपर्ट की राय

रिटेल सेक्टर के शेयर महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन WealthMill Securities के Director of Research क्रांति बाथिनी को इस स्पेस में Trent पसंद आ रहा है। बिजनेस टुडे के शो Daily Calls में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए क्रांति बाथिनी ने कहा कि उनका मानना है कि तेज रैली के बावजूद लंबी अवधि के लिहाज से Trent आकर्षक है। उन्होंने Avenue Supermarts यानी DMart को भी लॉन्ग टर्म के लिए नजर में रखने की सलाह दी है।

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वैल्यूएशन सबसे बड़ी चिंता

Trent, Vishal Mega Mart और Aditya Birla Fashion Retail पर पूछे गए सवाल के जवाब में बाथिनी ने महंगे वैल्यूएशन को लेकर सावधानी बरतने को कहा। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों में किसी भी तरह के गंभीर निवेश के लिए वैल्यूएशन सबसे बड़ी चिंता है।

उनकी राय है कि निवेशकों को एकमुश्त खरीदारी के बजाय गिरावट पर खरीदने की रणनीति अपनानी चाहिए। खासकर रिटेल शेयरों में एंट्री प्राइस अहम है, क्योंकि इनमें ग्रोथ की उम्मीदें पहले ही भाव में शामिल हो सकती हैं।

Trent: महंगा होने के बाद भी क्यों है पसंद?

हाई वैल्यूएशन के बावजूद बाथिनी की पसंद Trent है। उन्होंने कहा कि हाई वैल्यूएशन के बाद भी मोटे तौर पर Trent उन्हें आकर्षक नजर आता है।

बाथिनी के मुताबिक, Trent का शेयर हाल में करीब 3,400 रुपये के स्तर तक चढ़ा था। इसके बाद यह 3,000 रुपये के आसपास आया और इस स्तर से भी नीचे फिसला। इस करेक्शन के बाद निवेशकों को धीरे-धीरे पोजीशन बनाने का मौका मिल सकता है।

Trent में कैसे बनाएं निवेश की रणनीति?

बाथिनी ने Trent में ऊंचे स्तर पर शेयर का पीछा करने के बजाय Buy on Dips की रणनीति अपनाने की सलाह दी है। यानी शेयर में गिरावट आने पर चरणबद्ध तरीके से खरीदारी की जा सकती है। उनका जोर क्वालिटी शेयर चुनने के साथ सही वैल्यूएशन पर एंट्री करने पर है।

DMart: लॉन्ग टर्म के लिए रखें नजर

बाथिनी ने Avenue Supermarts यानी DMart को भी रिटेल सेक्टर में लंबी अवधि के निवेश के लिहाज से पसंद किया है। उनकी टिप्पणी के मुताबिक, Trent करेक्शन के बाद पसंदीदा विकल्प बनकर उभरा है, जबकि DMart को लंबे समय के नजरिए से देखा जा सकता है।

Vishal Mega Mart और ABFRL पर क्या है एक्सपर्ट की राय?

बाथिनी ने पूरे रिटेल सेक्टर पर एक जैसा बुलिश नजरिया नहीं रखा। Vishal Mega Mart और Aditya Birla Fashion Retail के संदर्भ में भी उन्होंने वैल्यूएशन को अहम चिंता बताया। ऐसे में उनकी राय चुनिंदा शेयरों पर दांव लगाने और खरीदारी के स्तर को लेकर अनुशासन रखने की है।

