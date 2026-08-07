Titan का Q1 में धमाकेदार प्रदर्शन, मुनाफा 65% उछला; ज्वेलरी कारोबार ने तोड़े कमाई के सारे रिकॉर्ड

Titan Company ने वित्त वर्ष की पहली तिमाही (Q1) में शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का कंसो नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 65 फीसदी बढ़कर 1,699 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में 1,030 करोड़ रुपये था। कंपनी की आय भी 24.3 फीसदी बढ़कर 18,101 करोड़ रुपये पहुंच गई, जो एक साल पहले 14,564 करोड़ रुपये थी।

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EBITDA और मार्जिन में भी मजबूत सुधार

पहली तिमाही में Titan का EBITDA 57.1 फीसदी बढ़कर 2,564 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 1,632 करोड़ रुपये था। EBITDA मार्जिन बढ़कर 14.2 फीसदी हो गया, जो एक साल पहले 11.2 फीसदी था।

कंपनी का कर-पूर्व लाभ (PBT) 64 फीसदी बढ़कर 2,429 करोड़ रुपये रहा और PBT मार्जिन 11.7 फीसदी दर्ज किया गया। कंपनी ने कहा कि यदि तिमाही के दौरान सोने पर कस्टम ड्यूटी बढ़ोतरी के प्रभाव को अलग कर दिया जाए, तो PBT में 37 फीसदी की वृद्धि हुई है।

ज्वेलरी कारोबार बना सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर

टाइटन के ज्वेलरी कारोबार ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। बुलियन और डिजी-गोल्ड बिक्री को छोड़कर ज्वेलरी पोर्टफोलियो की आय 43 फीसदी बढ़कर 18,253 करोड़ रुपये पहुंच गई। कंपनी ने इस बढ़त का श्रेय अक्षय तृतीया और त्योहारी मांग के साथ-साथ मजबूत एक्सचेंज प्रोग्राम को दिया।

भारत में Tanishq, Mia और Zoya ब्रांडों का संयुक्त कारोबार 38 फीसदी बढ़कर 15,502 करोड़ रुपये रहा। वहीं CaratLane की आय 40 फीसदी बढ़कर 1,441 करोड़ रुपये पहुंच गई।

अंतरराष्ट्रीय कारोबार में 136 फीसदी की तेज बढ़ोतरी दर्ज हुई और राजस्व 1,309 करोड़ रुपये रहा। इसमें Tanishq, Mia और CaratLane के संयुक्त कारोबार में 65 फीसदी की वृद्धि हुई, जबकि Damas के मुख्य कारोबार से 396 करोड़ रुपये की आय हुई।

घड़ियां और आईकेयर कारोबार भी मजबूत

प्रीमियम प्रोडक्ट की बढ़ती मांग के दम पर Watches कारोबार 21 फीसदी बढ़कर 1,543 करोड़ रुपये पहुंच गया। इस कारोबार का EBIT 295 करोड़ रुपये और मार्जिन 19.1 फीसदी रहा। तिमाही के दौरान कंपनी ने घड़ियों के 34 नए स्टोर जोड़े।

EyeCare कारोबार ने भी 21 फीसदी की वृद्धि के साथ 289 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया। इस डिवीजन का EBIT 24 करोड़ रुपये और मार्जिन 8.3 फीसदी रहा। कंपनी ने इस दौरान Titan Eye+ के छह और Runway का एक नया स्टोर खोला।

शेयर में हल्की गिरावट

कंपनी ने बाजार बंद होने के बाद नतीजे जारी किए। इससे पहले शुक्रवार को Titan का शेयर 0.82 फीसदी की गिरावट के साथ 4,943 रुपये पर बंद हुआ।