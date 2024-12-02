scorecardresearch
Titagarh Rail Wagon Share पर आया बड़ा अपडेट

हाल ही में राज्य चुनावों के समापन के बाद मेट्रो रोलिंग स्टॉक अनुबंधों में तेजी आई है, जो कंपनी के लिए संभावनाओं का एक मजबूत पाइपलाइन प्रदान करता है। लेकिन, कंपनी के मेट्रो और वंदे भारत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी और धीमी प्रगति के चलते HSBC ने अपने अनुमानों में कटौती की है। इसके अलावा, मूल्यांकन गुणकों में संशोधन के कारण भी मूल्य लक्ष्य घटाया गया।

Ankur Tyagi
UPDATED: Dec 2, 2024 11:32 IST
Titagarh Rail stock has clocked multibagger returns of 1244% in three years and zoomed 2516% in five years. 
Titagarh Rail stock has clocked multibagger returns of 1244% in three years and zoomed 2516% in five years. 


मल्टीबैगर स्टॉक टीटागढ़ रेल सिस्टम्स को ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म HSBC की रिपोर्ट आई है। HSBC ने अपने टारगेट प्राइस को पहले के 1,980 रुपये से घटाकर 1,425 रुपये कर दिया है। 

सोमवार को टीटागढ़ रेल के शेयर 0.33% गिरकर 1201.70 रुपये पर बंद हुए। कंपनी का मार्केट कैप 16,183 करोड़ रुपये पर रहा। दिनभर में कुल 0.24 लाख शेयरों का लेनदेन हुआ, जिससे 2.92 करोड़ रुपये का कुल कारोबार हुआ।

टीटागढ़ रेल के शेयर ने पिछले तीन वर्षों में 1244% और पांच वर्षों में 2516% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। स्टॉक ने 52-सप्ताह का न्यूनतम स्तर 782.10 रुपये (13 मार्च 2024) और 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर 1896.50 रुपये (27 जून 2024) छुआ।

तकनीकी स्थिति

टीटागढ़ रेल का सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI) 54.7 है, जो संकेत देता है कि स्टॉक न तो ओवरबॉट क्षेत्र में है और न ही ओवरसोल्ड क्षेत्र में। साथ ही, स्टॉक का 1-वर्ष का बीटा 1.5 है, जो इसके उच्च उतार-चढ़ाव को दर्शाता है।

सितंबर तिमाही के वित्तीय प्रदर्शन

सितंबर 2024 तिमाही में, कंपनी ने शुद्ध लाभ में 14% की सालाना वृद्धि दर्ज की। इस तिमाही में शुद्ध लाभ 81 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान अवधि में 71 करोड़ रुपये था। वहीं, राजस्व 13% बढ़कर 1057 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 935 करोड़ रुपये था।
कुल व्यय भी बढ़कर 953 करोड़ रुपये हो गया, जो वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में 821 करोड़ रुपये और एक साल पहले की समान अवधि में 847 करोड़ रुपये था।

कंपनी का व्यवसाय और क्षेत्र

टीटागढ़ रेल सिस्टम्स विभिन्न उत्पादों जैसे मालवाहक वैगन, यात्री डिब्बे, मेट्रो ट्रेनों, ट्रेन इलेक्ट्रिकल्स, स्टील कास्टिंग, विशेष उपकरण, पुल, और जहाज निर्माण में काम करती है। कंपनी तीन प्रमुख खंडों में कार्यरत है:

हालांकि टीटागढ़ रेल ने अपने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है, लेकिन परियोजनाओं में देरी और धीमी प्रगति ने इसकी संभावनाओं को थोड़ा प्रभावित किया है। HSBC का डाउनग्रेड दीर्घकालिक निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। इसके बावजूद, कंपनी के पास आने वाले वर्षों में ग्रोथ की मजबूत संभावनाएं बनी हुई हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
