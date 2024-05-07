scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारTitagarh Rail Share: शेयरों में आज 9% का उछाल

Titagarh Rail Share: शेयरों में आज 9% का उछाल

एलकेपी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक रूपक डे ने कहा, "दैनिक चार्ट पर समेकन के बाद आज के कारोबारी सत्र में टीटागढ़ मजबूती दिखा रहा है। शेयर को अल्पावधि में 1,200 रुपये की ओर ले जाने के लिए भावना अनुकूल दिख रही है, जिसमें 1,070 रुपये पर समर्थन है।"

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: May 7, 2024 15:47 IST
मंगलवार के कारोबार में टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड के शेयरों में तेज उछाल देखने को मिला
मंगलवार के कारोबार में Titagarh Rail Systems Limited के शेयरों में तेज उछाल देखने को मिला। शेयर 8.64% की बढ़त के साथ 1,124.10 रुपये के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इसे पिछली बार 6.43% की बढ़त के साथ 1,101.30 रुपये पर कारोबार करते हुए देखा गया था।

प्रभुदास लीलाधर की तकनीकी शोध उपाध्यक्ष

प्रभुदास लीलाधर की तकनीकी शोध उपाध्यक्ष वैशाली पारेख ने कहा, "हमारा शेयर पर सकारात्मक नजरिया है। इसमें 1,220-1,250 रुपये के स्तर तक पहुंचने की संभावना है। 989 रुपये पर सपोर्ट मिलेगा।"

रेलिगेयर ब्रोकिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष

रेलिगेयर ब्रोकिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (खुदरा अनुसंधान) रवि सिंह ने कहा, "दैनिक चार्ट पर यह शेयर मजबूत नजर आया। निकट भविष्य में यह 1,280 रुपये का लक्ष्य हासिल कर सकता है। स्टॉप लॉस 1,080 रुपये पर रखें।"

एलकेपी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक

एलकेपी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक रूपक डे ने कहा, "दैनिक चार्ट पर समेकन के बाद आज के कारोबारी सत्र में टीटागढ़ मजबूती दिखा रहा है। शेयर को अल्पावधि में 1,200 रुपये की ओर ले जाने के लिए भावना अनुकूल दिख रही है, जिसमें 1,070 रुपये पर समर्थन है।" कंपनी के शेयर का मूल्य-से-इक्विटी (पी/ई) अनुपात 55.63 है जबकि मूल्य-से-पुस्तक (पी/बी) मूल्य 10.07 है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
