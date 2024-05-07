Sensex New Target: 10 साल में सेंसेक्स 250,000 को छू लेगा: सौरभ मुखर्जी

Marcellus Investment Managers के संस्थापक और मुख्य निवेश अधिकारी Saurabh Mukherjea को अगले दशक में घरेलू शेयर बाजार में मजबूत वृद्धि की उम्मीद है, जिसमें सेंसेक्स संभावित रूप से 250,000 अंक तक पहुंच सकता है, जो लगभग 73,896 के मौजूदा स्तर से 235% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। बिजनेस टुडे के साथ एक विशेष बातचीत में, पीएमएस फंड मैनेजर ने अगले दशक में 10-11% की नाममात्र जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया, जो कॉर्पोरेट आय को सालाना 13-14% की दर से बढ़ने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है।

advertisement

Also Read: Warren Buffett को भारतीय स्टॉक मार्केट में दिख रहा बेहतर फ्यूचर

उतार-चढ़ाव की उम्मीद

हालांकि अल्पकालिक उतार-चढ़ाव की उम्मीद है, मुखर्जी पी/ई रीरेटिंग पर निर्भर रहने के बजाय दीर्घकालिक चक्रवृद्धि प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर जोर देते हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों में उत्सुक बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक चालू परिणाम सीजन (Q4FY24) में कोई नकारात्मक आश्चर्य नहीं हुआ है; यह उम्मीदों के अनुरूप है। आगे बढ़ते हुए, उन्हें लगता है कि निर्यात-उन्मुख कंपनियाँ, विशेष रूप से विनिर्माण और विशेष रसायनों में, मजबूत परिणाम देने के लिए तैयार हैं। इसके अतिरिक्त, परिधान और जूते जैसे मध्यम वर्ग की खपत को पूरा करने वाले क्षेत्रों में भी अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि निजी क्षेत्र का पूंजीगत व्यय धीमा रहा है, लेकिन हालिया आंकड़े आशाजनक वृद्धि का संकेत देते हैं। मुखर्जी का अनुमान है कि निजी क्षेत्र के निरंतर निवेश से आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा और कॉर्पोरेट आय में वृद्धि होगी।

मुखर्जी ने कहा कि

मार्सेलस के एयूएम में गिरावट पर अपने विचार साझा करते हुए मुखर्जी ने कहा कि 2022 के शुरुआती महीनों में उनके द्वारा प्रबंधित संपत्ति लगभग 12,000 करोड़ रुपये थी।

खराब प्रदर्शन के साथ, पीएमएस फर्म ने पिछले दो वर्षों में लगभग 4,000 करोड़ रुपये का मोचन देखा। उन्होंने यह भी कहा कि चीजें अब पटरी पर दिख रही हैं।