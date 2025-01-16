इस स्मॉल कैप स्टॉक में लगातार लग रहा है Upper Circuit, हाल ही में FIIs ने बढ़ाई थी हिस्सेदारी

scorecardresearch
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Jan 16, 2025 11:24 IST

इस 130 रुपए के स्मॉल कैप शेयर में पिछले दो दिनों से 5 प्रतिशत के अपर सर्किट देखने को मिल रहा है और इतना ही नहीं इस शेयर में विदेशी निवेशक यानि FIIs ने भी दांव लगाया हुआ है।

इस स्टॉक का नाम Nitco Ltd है। स्टॉक में तेजी एक ऑर्डर हासिल करने की वजह से आई है। दरअसल कंपनी ने अपने रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस और पूंजी जुटाने की शुरुआत के बाद एक टाइल डीलर के साथ अपनी पहली सालाना साझेदारी सफलतापूर्वक की है। 15 जनवरी 2025 की तारीख के आधार पर, कंपनी ने Hindustan Associates, मुंबई के एक प्रमुख टाइल डीलर से वर्तमान वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही के लिए लगभग ₹4 करोड़ और अगले वित्तीय वर्ष के लिए लगभग ₹46 करोड़ का ऑर्डर हासिल किया है, जिसकी कुल वैल्यू ₹50 करोड़ है।

Nitco Ltd. के बिजनेस मॉडल को देखें तो टाइल्स और संगमरमर प्रोडक्ट्स के निर्माण, डिस्ट्रिब्यूशन से जुड़ी हुई है। यह टाइल्स और अन्य संबंधित उत्पादों और रियल एस्टेट सेगमेंट के जरिए से ऑपरेशन करती है। इसके प्रोडक्ट्स में सिरेमिक फ्लोर टाइल्स, सिरेमिक वॉल टाइल्स, ग्लेज़ेड विट्रिफाइड टाइल्स और हेवी ड्यूटी टाइल्स शामिल हैं। कंपनी की स्थापना 1953 में प्रण नाथ अमर नाथ तलवार के जरिए की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है।

FIIs ने सितंबर तिमाही में अपनी हिस्सेदारी 0.64 प्रतिशत बढ़ाई है। कंपनी की वर्किंग कैपिटल की आवश्यकताएं 110 दिनों से घटकर 79.1 दिन हो गई हैं, जबकि डेबिटर डेज़ 66.0 से सुधारकर 41.8 दिन हो गए हैं। स्टॉक ने पिछले एक साल में 238 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट कैप ₹938 करोड़ है

सितंबर 2024 के तिमाही परिणामों में, कंपनी ने ₹66.01 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो वर्ष दर वर्ष (YoY) 18.03 प्रतिशत और तिमाही दर तिमाही (QoQ) 6.00 प्रतिशत की गिरावट थी, जो सितंबर 2023 में ₹80.53 करोड़ और जून 2024 में ₹70.22 करोड़ था। नेट प्रॉफिट ₹34.60 करोड़ का नुकसान था, जो सितंबर 2023 में ₹31.65 करोड़ के नुकसान से 9.32 प्रतिशत की सुधार दिखाता है, लेकिन जून 2024 में ₹43.52 करोड़ के नुकसान से 20.50 प्रतिशत की गिरावट थी। तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट मार्जिन नकारात्मक 52.42 प्रतिशत था, जो सितंबर 2023 में नकारात्मक 39.30 प्रतिशत और जून 2024 में नकारात्मक 61.98 प्रतिशत था।

वित्तीय वर्ष 2024 (FY24) के लिए रेवेन्यू ₹325.22 करोड़ था, जो FY23 के ₹383.69 करोड़ से 15.24 प्रतिशत की गिरावट थी। FY24 के लिए नेट प्रॉफिट में ₹176.68 करोड़ का नुकसान हुआ, जो FY23 के ₹167.83 करोड़ के नुकसान से 19.93 प्रतिशत की वृद्धि थी। नेट प्रफिट मार्जिन FY24 में नकारात्मक 51.61 प्रतिशत था, जो FY23 में नकारात्मक 36.47 प्रतिशत से अधिक था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
