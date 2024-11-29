Pharma सेक्टर का ये शेयर बनेगा सबसे बड़ा धुरंधर! ब्रोकरेज ने बनाया Top Stock Pick
दवा निर्माता कंपनी Divi's Laboratories Ltd. के शेयर शुक्रवार, 29 नवम्बर को 4% तक की बढ़त के साथ ट्रेड करते दिखे। यह स्टॉक वैश्विक ब्रोकरेज फर्म सिटी के जरिए फार्मा सेक्टर के टॉप पिक यानि चयन के रूप में चुना गया है, जिन्होंने स्टॉक पर 'बाय' की सिफारिश बनाए रखी है। आइये जानते हैं कि इस स्टॉक पर इतना बुलिश होने की वजह क्या है?
विदेशी ब्रोकरेज फर्म Citi ने Divi's Laboratories पर खरीदारी की सलाह दी है और टारगेट ₹6,850 प्रति शेयर तय किया है। यह टारगेट प्राइस पिछले गुरुवार को स्टॉक के आखिरी बंद स्तरों से लगभग 15 प्रतिशत की संभावित बढ़ोतरी दिखाता है। विदेशी ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि डिविज़ लैबोरेट्रीज रणनीतिक और संरचनात्मक नजरिये से अच्छी स्थिति में है।
Entresto API आउटलुक
बिक्री में गिरावट की उम्मीदों के बजाय वृद्धि हो सकती है।
पटेंट के बाद के अवसर
डिविज़ लैबोरेट्रीज को पटेंट खत्म होने के बाद वैश्विक रूप से, विशेषकर अमेरिका में जेनेरिक निर्माताओं को सप्लाई करने की उम्मीद है। $70-80 मिलियन की आय मुख्य रूप से आइओप्रोमाइड से आ रही है।
दो अतिरिक्त प्रोडक्ट्स गैडोबुट्रोल और आयोडिक्सानोल, वेलिडेशन चरण में हैं और कमर्शियलाइज यानि मार्केट में बेचने के करीब हैं।
कॉन्ट्रास्ट मीडिया से रेवेन्यू आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण रूप से बढ़ने का अनुमान है। डिविज़ लैबोरेट्रीज हाल ही में निफ्टी 50 इंडेक्स से बाहर हो गया, LTIMindtree के साथ, जिसे ट्रेंट और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपनी जगह बनाई है।
डिविज़ लैबोरेट्रीज पर कवर करने वाले 28 विश्लेषकों में से 10 ने स्टॉक पर 'बाय' रेटिंग दी है, जबकि पांच ने 'होल्ड' और 13 ने 'सेल' रेटिंग दी है। सिटी का ₹6,850 का मूल्य लक्ष्य स्ट्रीट में दूसरा सबसे उच्चतम है। स्टॉक पर कवर करने वाले नौ विश्लेषकों का मूल्य लक्ष्य ₹6,000 से अधिक है। डिविज़ लैबोरेट्रीज के शेयर शुक्रवार को ₹6,186.55 पर 3.94% ऊपर ट्रेड कर रहे थे। इस साल अब तक स्टॉक में 58% की बढ़ोतरी हुई है।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।