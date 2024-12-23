पहली बार टुकड़ों में बंटेगा ये Multibagger PSU Stock, साल 2024 में 106 प्रतिशत रिटर्न

सरकारी शिपबिल्डिंग कंपनी के शेयर इस हफ्ते हफ्ते में ट्रेड में फोकस में रहने के लिए तैयार हैं। BSE 200 स्टॉक जल्द ही अपने पहले स्टॉक स्प्लिट के लिए एक्स-डेट पर ट्रेड करेगा। शिपबिल्डिंग और उससे जुड़ी सर्विस देने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 95,309 करोड़ रुपये है।

'Ship Builder to the Nation' के नाम से मशहूर कंपनी Mazagon Dock Shipbuilders भारत के प्रमुख सरकारी डिफेंस कंपनी शिपयार्ड में से एक है। BSE 200 PSU स्टॉक ने पिछले समय में मल्टीबैगर रिटर्न दिया है और 2024 में अब तक इसने निवेशकों के पैसे को दोगुना से अधिक किया है।

स्टॉक स्प्लिट

कंपनी ने अक्टूबर में अपने पहले स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की थी। मझगांव डॉक्स शिपबिल्डर्स बोर्ड ने 10 रुपये फेस वैल्यू के मौजूदा 1 इक्विटी शेयर को 5 रुपये फेस वैल्यू के 2 इक्विटी शेयरों में विभाजित करने को मंजूरी दी थी।

स्टॉक स्प्लिट एक्स-डेट

जो निवेशक 1:2 के शेयर स्प्लिट में भाग लेने के योग्य होंगे, उन्हें निर्धारित करने के लिए मझगांव डॉक्स शिपबिल्डर्स ने शुक्रवार यानि 27 दिसंबर 2024 को रिकॉर्ड डेट के रूप में निर्धारित किया है। कंपनी के शेयर इसी दिन एक्स-डेट पर ट्रेड करेंगे।

मल्टीबैगर PSU स्टॉक

इस PSU के शेयरों ने पिछले समय में अच्छा रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल में निवेशकों के मुनाफे को दोगुना से अधिक किया है। बीएसई विश्लेषण के अनुसार, मझगांव डॉक्स शिपबिल्डर्स का स्टॉक 2024 में अब तक लगभग 107 प्रतिशत बढ़ा है, जबकि पिछले एक साल में 130 प्रतिशत और पिछले 2 सालों में 437 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले 3 सालों में, बीएसई 200 स्टॉक ने 1800 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी है। मझगांव डॉक्स के शेयरों का 52 हफ्ते का उच्चतम मूल्य 5,859.95 रुपये और न्यूनतम मूल्य 1,797 रुपये है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।