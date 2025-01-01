ये Jhunjhunwala Stock बनने वाला है रॉकेट! ब्रोकरेज ने दी Buy की सलाह

साल 2024 में फ्लैट स्थिति के बाद Rekha Jhunjhunwala (RJ) के स्टॉक 2025 में 20 प्रतिशत रिटर्न दे सकता है। ब्रोकरेज फर्म MOFSL ने अपनी नई नोट में कहा है कि इन शेयरों में मजबूत बढ़ोतरी के लिए संभावनाओं, आंतरिक फंडिंग, शानदार एग्जिक्यूशन और स्टोर इकोॉमिक्स का जिक्र किया गया है।

advertisement

सितंबर तिमाही के शेयरधारिता पैटर्न के अनुसार, झुंनझुनवाला ने इस फुटवियर रिटेलर में 14.4 प्रतिशत हिस्सेदारी रखी है, जो बुधवार की ट्रेडिंग कीमत के अनुसार 4,735 करोड़ रुपये के बराबर है। स्टॉक Rs 1,211 प्रति शेयर पर था, लेकिन MOFSL को यह स्टॉक Rs 1,460 प्रति शेयर के प्राइस का लगता है, जो 20.46 प्रतिशत का वृद्धि दिखाता है। यह Metro Brands Ltd. है। स्टॉक ने पिछले एक साल में 3.38 प्रतिशत की गिरावट दिखाई है।

MOFSL ने कहा कि 2024 में Metro Brands का स्टॉक प्रदर्शन आंतरिक और बाहरी दोनों कारणों से फ्लैट रहा। आंतरिक कारणों में पुराने FILA इन्वेंट्री की लिक्विडेशन शामिल थी, जिसने ग्रॉस मार्जिन को प्रभावित किया और प्रति वर्ग फीट रेवेन्यू में कमी आई, जो क्रोक्स के कम हिस्से के कारण था, जो नए स्टोर खोलने में था।

इसने यह भी बताया कि पिछले कुछ तिमाहियों में कमजोर खर्च और BIS से संबंधित चुनौतियों ने Metro Brands के प्रदर्शन पर दबाव डाला और H1FY25 में 2 प्रतिशत का मामूली रेवेन्यू वृद्धि दर्ज की। वहीं Metro Brands Ltd. को अपनी ग्रॉस, Ebitda और PAT मार्जिन को 57 प्रतिशत, 28 प्रतिशत और 14 प्रतिशत पर बनाए रखने में मदद की, जो H1FY25 में मार्गदर्शित सीमा के भीतर थे, MOFSL ने कहा।

ब्रोकरेज का कहना है कि Metro Brands की उत्कृष्ट स्टोर अर्थशास्त्र (Rs 20,000 SPSF, 2 साल का स्टोर पेबैक), इसके मजबूत लागत नियंत्रणों के साथ मिलकर इसे अपने अन्य फुटवियर साथियों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम बना रहा है। FILA इन्वेंट्री के लिक्विडेशन के बाद और शादी के दिनों की संख्या में वृद्धि के साथ, हम उम्मीद करते हैं कि SSSG और मार्जिन H2FY25 से सुधरेंगे।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।