100 रूपये के इस डिफेंस स्टॉक्स में लगा अपर सर्किट?

अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में सोमवार को 5% से अधिक की तेजी आई, क्योंकि कंपनी ने ऐलान किया उसे इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड और एआरडीई- DRDO से 4.70 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं। इस खबर के बाद बीएसई पर अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 5.36% बढ़कर 112.90 रुपये पर पहुंच गए, जबकि शुक्रवार को ये स्टॉक 107.15 रुपये पर बंद हुआ था।

अपोलो माइक्रो सिस्टम्स

अपोलो माइक्रो सिस्टम्स मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम की आपूर्ति करती है। कंपनी मिसाइल सिस्टम एवियोनिक सिस्टम, जहाज जनित सिस्टम, पनडुब्बी सिस्टम आदि में उपयोग किए जाने वाले सिस्टम का डिजाइन, अनुसंधान और विकास करती है।

अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने जून 2024 को समाप्त तिमाही अच्छे नतीजे रिपोर्ट किए थे। कंपनी की बिक्री 91.20 करोड़ तक पहुंच गई थी। जून तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर ₹8.43 करोड़ हो गया था जबकि पिछले साल की जून तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट ₹1.66 करोड़ था।