शेयर बाजार में आज नहीं होगा कारोबार, हफ्ते के पहले दिन बकरीद के चलते छुट्टी​​​​​

बकरीद (ईद उल-अजहा) की छुट्टी के चलते हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार (17 जून 2024) को शेयर बाजार बंद रहेगा। ऐसे में इस दिन शेयर मार्केट के दो एक्सचेंजों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में कारोबार नहीं होगा। इस बंद से इक्विटी, डेरिवेटिव और SLB यानी सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बॉरोइंग सहित सभी सेगमेंट प्रभावित होंगे। मंगलवार, 18 जून को बाजार में सामान्य कारोबार फिर से शुरू होगा। वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (MCX) 17 जून को मॉर्निंग सेशन के लिए बंद रहेगा। हालांकि यह इवनिंग सेशन के लिए शाम 5:00 बजे से 11:30 बजे या 11:55 बजे तक फिर से खुलेगा।

शुक्रवार को निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया

पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 14 जून को निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई बनाया था। कारोबार के दौरान इसने 23,490 को स्तर छुआ। हालांकि, इसके बाद यह थोड़ा नीचे आया और 66 अंक की मामूली बढ़त के साथ 23,465 पर बंद हुआ। वहीं, सेंसेक्स में 181 अंक की तेजी रही, ये 76,992 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के शुरुआती कुछ घंटों में इसमें 200 पॉइंट तक की गिरावट थी। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 15 में तेजी और 15 में गिरावट देखने को मिली। BSE का मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स भी 14 जून को ऑलटाइम हाई पर पहुंचा। कारोबार के दौरान मिडकैप इंडेक्स ने 46,088 का हाई बनाया। वहीं स्मॉलकैप 51,259 के स्तर पर पहुंच गया। ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा 1.30% की तेजी रही।

निफ्टी के 50 में 28 शेयरों में रही थी तेजी

कारोबार के आखिरी दिन निफ्टी 50 में से 28 शेयर हरे निशान पर बंद हुए, जिनमें आयशर मोटर्स , अडाणी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, श्रीराम फाइनेंस और टाइटन कंपनी बढ़त पर रहे। वहीं, टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो , HCL टेक्नोलॉजीज और लार्सन एंड टुब्रो (L&T) नुकसान के साथ बंद हुए।