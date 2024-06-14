IPO के दीवानों के लिए Good News, आ रहा है देश का सबसे बड़ा IPO

मोदी 3.0 के साथ ही IPO की बहार लौट आई है। एक के बाद एक नए IPO बाजार में आ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसे में खबर आ रही है कि देश का सबसे बड़ा IPO आने जा रहा है। अब आप सोचिए देश का सबसे बड़ा IPO आखिर ला कौन रहा है? किस सेक्टर से है ये कंपनी? निवेशकों के लिए कितना बड़ा मौका है? तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये ऑटो सेक्टर से जुड़ी कंपनी है। हम यहां बात कर रहे हैं Hyundai Motors.. जी हां, Hyundai Motors के IPO का इंतजार खत्म होने जा रहा है।

Hyundai के बारे में कुछ खास बातें

इसके IPO पर चर्चा करने से पहले आपको Hyundai के बारे में कुछ खास बातें जान लेनी चाहिए। ह्युंदई मोटर ने साल 1998 में अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार सैंट्रो के साथ भारत में कदम रखा था। देखने वाली बात ये है कि ह्युंदई ने भारत के उपभोक्ताओं को किस बेहतर तरीके से समझा है, एक विदेशी कंपनी होने के बावजूद वो भारत के कार मार्केट में टिक गई, और मारुति जैसी कंपनी को टक्कर देती रही. कई दूसरी विदेशी कंपनियां जैसे फोर्ड मोटर्स और जनरल मोटर्स दुनिया में तो अपना दबदबा कायम रखने में कामयाब रहीं, लेकिन भारत, जो कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार मार्केट है, टिक नहीं पाईं और बाहर हो गईं।

Maruti Suzuki का मार्केट शेयर

अगर April Sales के हिसाब से देखें तो Maruti Suzuki का मार्केट शेयर करीब 41 प्रतिशत है, वहीं Hyundai का 15% और Tata का 14.20% है। इस हिसाब से देखें तो ये Hyundai सेल्स के मामले में देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। भारत में ह्युंदई के पैर किस कदर मजबूती से जमे हुए हैं, इसको ऐसे समझें कि भारत में बिकने वाली हर 4 कार में से एक कार ह्युंदई की होती है.अब आते IPO पर वापस।

IPO कब आ सकता है?

दिग्गज ऑटो कंपनी Hyundai Motors India पब्लिक इश्यू के लिए पेपर फाइल करने जा रही है। अब सवाल उठता है कि इस IPO के जरिए कितना फंड जुटाने की योजना है? तो आपको बता दें कि दक्षिण कोरियाई कंपनी की योजना पब्लिक इश्यू के जरिए 25,000 करोड़ रुपए जुटाने की है। खबरों की मानें तो इस ऑफर में कंपनी के 17.5% या 14.2 करोड़ शेयर जारी किए जा सकते हैं। IPO के लिए सिटी, HSBC, कोटक, मॉर्गन स्टैनली मर्चेंट बैंकर्स होंगे। IPO के लिए इन्वेस्टर रोडशो अगस्त में शुरू किए जा सकते हैं। बता दें कि ये IPO भारत के प्राइमरी मार्केट में अब तक का सबसे बड़ा पब्लिक इश्यू हो सकता है। इससे पहले सरकारी इंश्योरेंस कंपनी LIC ने साल 2022 में 20,600 करोड़ रुपए का IPO लॉन्च किया था, जोकि अब तक का सबसे बड़ा पब्लिक इश्यू है। अब यहां सवाल उठता है कि SEBI की ओर से मंजूरी कब मिल सकती है और IPO कब आ सकता है?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुंडई मोटर इंडिया के पब्लिक इश्यू को पेपर दाखिल करने के 2 से 3 महीने बाद मंजूरी मिल सकती है। यानी ये IPO इस साल के सितंबर या फिर अक्टूबर महीने में खुल सकता है। दक्षिण कोरियाई कंपनी का शेयर IPO लॉन्च के बाद भारतीय शेयर बाजार में लिस्ट होगा, जोकि दक्षिण कोरिया के बाद दूसरा मार्केट होगा। चलिए कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं। FY24 के पहले 9 महीने तक के आंकड़ों के मुताबिक कंपनी को 4382 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। काम काजी मुनाफा यानी EBITDA 6607 करोड़ रुपए रहा। हुंडई इंडिया का प्रदर्शन FY23 में भी धमाकेदार रहा। इस दौरान कुल आय 60000 करोड़ रुपए का रहा। जबकि मुनाफा 4653 करोड़ रुपए रहा था, जोकि किसी नॉन-लिस्टेड कार कंपनी के लिए लिहाज से सबसे ज्यादा है। कंपनी ने 2023 में सबसे ज्यादा घरेलू बिक्री की थी, जिसमें 6 लाख गाड़ियों की बिक्री की थी।

