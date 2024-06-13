scorecardresearch
Ixigo IPO allotment status: आवेदन की स्थिति, GMP और लिस्टिंग की जानकारी यहां मिलेगी

इक्सिगो आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) में भारी उछाल आया है, क्योंकि इस इश्यू के लिए बंपर बोली लगी है। पिछली बार सुना गया था कि कंपनी 35-36 रुपये प्रति शेयर का प्रीमियम कमा रही थी, जिससे निवेशकों के लिए लिस्टिंग में करीब 39 फीसदी की उछाल का संकेत मिलता है।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jun 13, 2024 12:28 IST
इक्सिगो की मूल कंपनी ले ट्रैवेन्यूज टेक्नोलॉजी गुरुवार, 13 जून को अपने शेयरों के आवंटन के आधार को अंतिम रूप देने वाली है

इक्सिगो की मूल कंपनी Le Travenue Technology  गुरुवार, 13 जून को अपने शेयरों के आवंटन के आधार को अंतिम रूप देने वाली है। आईपीओ मिलने के अलर्ट कल से मिलेंगे। 

ले ट्रैवेन्यूज टेक्नोलॉजी

Le Travenue Technology का IPO 10 जून और 12 जून को बोली के लिए खुला था। गुरुग्राम स्थित इस कंपनी ने 161 शेयरों के लॉट साइज के साथ 88-93 रुपये प्रति शेयर के तय प्राइस बैंड में अपने शेयर पेश किए थे। कंपनी ने अपनी प्राथमिक पेशकश के जरिए 740.10 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक जुटाए, जिसमें 120 करोड़ रुपये की ताजा शेयर बिक्री और 6,66,77,674 इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) शामिल थी। इस इश्यू को कुल मिलाकर 98.34 गुना सब्सक्राइब किया गया। योग्य संस्थागत बोलीदाताओं (QIB) के लिए कोटा 106.73 गुना बुक किया गया। गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए कोटा 110.53 गुना सब्सक्राइब किया गया। तीन दिवसीय बोली प्रक्रिया के दौरान खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित हिस्से में 54.85 गुना बोलियाँ लगीं।

इक्सिगो आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) में भारी उछाल

इक्सिगो आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) में भारी उछाल आया है, क्योंकि इस इश्यू के लिए बंपर बोली लगी है। पिछली बार सुना गया था कि कंपनी 35-36 रुपये प्रति शेयर का प्रीमियम कमा रही थी, जिससे निवेशकों के लिए लिस्टिंग में करीब 39 फीसदी की उछाल का संकेत मिलता है। हालांकि, जब इश्यू के लिए बोली लगाई गई थी, तब यह करीब 23-25 रुपये प्रति शेयर था। 2006 में स्थापित, ले ट्रैवेन्यूज़ टेक्नोलॉजी एक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी (OTA) है जो यात्रियों को 'Ixigo' ब्रांड नाम के तहत ट्रेन, फ्लाइट और बस टिकट के साथ-साथ होटल बुक करने में सक्षम बनाती है। कंपनी के पास OTAs के बीच सबसे अधिक ऐप उपयोग है, जिसके ऐप्स पर कुल 83 मिलियन मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं।

लाभप्रदता में वृद्धि

ब्रोकरेज फर्म इस मुद्दे पर ज्यादातर सकारात्मक हैं और निवेशकों को उद्योग जगत की अनुकूल परिस्थितियों, ब्रांड रिकॉल और व्यवसायिक स्केलेबिलिटी के कारण इसमें निवेश करने का सुझाव दे रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप लाभप्रदता में वृद्धि हो रही है। हालांकि, कुछ विश्लेषक उच्च मूल्यांकन और यात्रा आपूर्तिकर्ताओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर निर्भरता को लेकर संशय में हैं। जेएम फाइनेंशियल, डीएएम कैपिटल एडवाइजर्स (पूर्व में आईडीएफसी सिक्योरिटीज) और एक्सिस कैपिटल इक्सिगो आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं, जबकि लिंक इनटाइम इंडिया इस इश्यू के लिए रजिस्ट्रार है। कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई दोनों पर सूचीबद्ध होंगे और लिस्टिंग की संभावित तिथि मंगलवार, 18 जून है।

जिन निवेशकों ने ले ट्रैवेन्यूज़ टेक्नोलॉजी (इक्सिगो) के निर्गम के लिए बोली लगाई थी, वे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) की वेबसाइट पर आवंटन की स्थिति की जांच कर सकते हैं:

1) https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx पर जाएं

2) इश्यू प्रकार के अंतर्गत, इक्विटी पर क्लिक करें

3) इश्यू नाम के अंतर्गत ड्रॉपबॉक्स में Le Travenues Technology Limited का चयन करें

4) आवेदन संख्या लिखें

5) पैन कार्ड आईडी जोड़ें

6) 'मैं रोबोट नहीं हूं' पर क्लिक करें और सबमिट करें

निवेशक इश्यू के रजिस्ट्रार लिंक इनटाइम इंडिया ( https://linkintime.co.in/MIPO/Ipoallotment.html ) के ऑनलाइन पोर्टल पर भी आवंटन स्थिति की जांच कर सकते हैं।

रजिस्ट्रार सेबी द्वारा पंजीकृत संस्था है, जो इस तरह से कार्य करने के लिए योग्य है और जो सभी आवेदनों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संसाधित करता है और प्रॉस्पेक्टस के अनुसार आवंटन प्रक्रिया को पूरा करता है। यह सफल आवेदकों को शेयरों के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट को अपडेट करने, रिफंड भेजने और अपलोड करने और जारी होने के बाद निवेशकों से संबंधित सभी प्रश्नों का समाधान करने के लिए समयसीमा का पालन करने के लिए जिम्मेदार है।

1) लिंक इनटाइम लिमिटेड के वेब पोर्टल पर जाएं

2) ड्रॉपबॉक्स में उस आईपीओ का चयन करें जिसका नाम केवल तभी प्रदर्शित होगा जब आवंटन अंतिम रूप से हो जाएगा

3) आपको तीन में से किसी एक मोड का चयन करना पड़ सकता है: आवेदन संख्या, डीमैट खाता संख्या, या पैन आईडी

4) आवेदन प्रकार में, ASBA और गैर-ASBA के बीच चयन करें

5) चरण 2 में आपके द्वारा चयनित मोड का विवरण दर्ज करें

6) सुरक्षा कारणों से कैप्चा सही से भरें

7) सबमिट दबाएं.

अस्वीकरण: बिजनेस टुडे केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए शेयर बाजार की खबरें प्रदान करता है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।

