आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में जून में होंगे 7 बड़े बदलाव, पूरा पढ़िए
15 जून को पहली अग्रिम कर किस्त की अंतिम तिथि है। यह तब लागू होता है जब किसी व्यक्ति की आयकर देयता वर्ष के लिए 10,000 रुपये से अधिक हो जाती है। विभिन्न आय स्रोत अग्रिम कर के लिए उत्तरदायी हैं, फिर भी वरिष्ठ नागरिक जिनकी कोई व्यावसायिक आय नहीं है, उन्हें छूट दी गई है। अग्रिम कर वर्ष के अंत में एकमुश्त राशि के बजाय अग्रिम भुगतान किया जाता है। यह कर आय अर्जित होने पर भुगतान किया जाता है, कर विभाग से देय तिथियों के अनुसार किस्तों में।
जून का महीना शुरू हो चुका है और पर्सनल फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, इनकम टैक्स, शेयर बाजार और अन्य से जुड़े कई बदलाव होने वाले हैं। सबसे पहले जून में बहुप्रतीक्षित लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आएंगे, जिनकी घोषणा 4 जून को की जाएगी। बाजार चुनाव के नतीजों पर उत्सुकता से नज़र रखेगा, और कोई भी प्रतिक्रिया आपके निवेश पोर्टफोलियो को प्रभावित कर सकती है। जैसे, 2019 के चुनावों के बाद, नतीजों के 10 दिनों के भीतर निफ्टी 11,100 से बढ़कर 11,900 पर पहुंच गया था। खुदरा निवेशकों को अब सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि अनुभवी ट्रेडर शॉर्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पर पूंजी लगाने के लिए तैयार हैं।
इसके अलावा भी कई बदलाव हुए हैं। उनकी सूची इस प्रकार है:
1. म्यूचुअल फंड के लिए नामांकन
सेबी ने मौजूदा व्यक्तिगत म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नामांकन करने या नामांकन अस्वीकार करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2024 निर्धारित की है। ऐसा न करने पर उनके खाते निकासी के लिए फ्रीज कर दिए जाएँगे। 1 अक्टूबर, 2022 से पहले बनाए गए फ़ोलियो के लिए यह अनिवार्य है। 1 जुलाई, 2024 से शुरू होने वाली निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर विवरण पंजीकृत न किए जाने पर फ़ोलियो में रिडेम्प्शन, सिस्टमैटिक निकासी योजना, स्विच और सिस्टमैटिक ट्रांसफर योजना जैसे लेन-देन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. 15 जून: पहली अग्रिम कर किस्त
15 जून को पहली अग्रिम कर किस्त की अंतिम तिथि है। यह तब लागू होता है जब किसी व्यक्ति की आयकर देयता वर्ष के लिए 10,000 रुपये से अधिक हो जाती है। विभिन्न आय स्रोत अग्रिम कर के लिए उत्तरदायी हैं, फिर भी वरिष्ठ नागरिक जिनकी कोई व्यावसायिक आय नहीं है, उन्हें छूट दी गई है। अग्रिम कर वर्ष के अंत में एकमुश्त राशि के बजाय अग्रिम भुगतान किया जाता है। यह कर आय अर्जित होने पर भुगतान किया जाता है, कर विभाग से देय तिथियों के अनुसार किस्तों में।
करदाताओं को अपना वार्षिक अनुमानित कर चार किस्तों में चुकाना होता है:
> अग्रिम कर का 15 प्रतिशत वित्तीय वर्ष की 15 जून को या उससे पहले चुकाया जाना चाहिए
> अग्रिम कर का 45 प्रतिशत (पहले से भुगतान किये गये कर को घटाकर) 15 सितम्बर तक या उससे पहले चुकाया जाना चाहिए।
> अग्रिम कर का 75 प्रतिशत (पहले से भुगतान किए गए कर को छोड़कर) 15 दिसंबर तक या उससे पहले चुकाया जाना चाहिए।
> अग्रिम कर का 100 प्रतिशत (पहले से भुगतान किये गये कर को छोड़कर) 15 मार्च को या उससे पहले चुकाया जाना चाहिए।
यदि आप अग्रिम कर का भुगतान करने से चूक जाते हैं या उसमें देरी करते हैं, तो धारा 234सी के अंतर्गत देय करों पर 1 प्रतिशत प्रति माह/माह के भाग की दर से दंडात्मक ब्याज लगेगा।
3. यातायात उल्लंघन के लिए अधिक जुर्माना
केंद्र ने मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन के लिए जुर्माने में वृद्धि की है। तेज गति से वाहन चलाने पर जुर्माना बरकरार रहेगा, लेकिन नाबालिगों को वाहन चलाने पर 25,000 रुपये का जुर्माना और पंजीकरण रद्द करना होगा। अगर वयस्क बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाते हैं, तो जुर्माना 1,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक होगा। 1 जून से, व्यक्ति सरकार द्वारा अधिकृत निजी केंद्रों पर परीक्षण कर सकते हैं।
4. क्रेडिट कार्ड में परिवर्तन
बैंक ऑफ बड़ौदा के बॉबकार्ड वन को-ब्रांडेड कार्ड पर 26 जून, 2024 से ब्याज दरें और विलंबित भुगतान शुल्क में वृद्धि होगी। नई दर 3.75% प्रति माह होगी, जो पहले 3.49% थी। विलंबित भुगतान शुल्क में भी वृद्धि की गई है, जिसकी न्यूनतम फीस 1,000 रुपये है।
21 जून से, स्विगी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड कैशबैक आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पर दिखाई देगा, न कि ऐप पर स्विगी मनी पर। यह बदलाव आपके अगले महीने के बैलेंस को सीधे कम कर देगा।
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए, यदि बिलिंग चक्र में उपयोगिता बिल का भुगतान 20,000 रुपये से अधिक है, तो 1% सरचार्ज प्लस जीएसटी लागू होगा। अपवाद हैं फर्स्ट प्राइवेट, एलआईसी क्लासिक और एलआईसी सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड जो इस सरचार्ज से मुक्त हैं।
यस बैंक ने 'निजी' कार्ड प्रकार को छोड़कर सभी क्रेडिट कार्डों पर वार्षिक शुल्क, ज्वाइनिंग शुल्क और अतिरिक्त शुल्क माफ करने के लिए खर्च सीमा को समायोजित किया है।
जून 2024 से, एसबीआई कार्ड कुछ क्रेडिट कार्डों पर सरकारी-संबंधित लेनदेन के लिए रिवार्ड पॉइंट प्रदान नहीं करेगा, जिससे ऑरम और एसबीआई कार्ड इलीट जैसे लोकप्रिय विकल्प प्रभावित होंगे।
अमेज़न पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड के उपयोगकर्ता अब 18 जून से किराए के भुगतान पर रिवार्ड पॉइंट नहीं कमा पाएंगे। फिर भी, कार्ड अन्य रिवार्ड्स को प्रभावित किए बिना 1% ईंधन अधिभार छूट प्रदान करेगा।
5. एचडीएफसी बैंक का यूपीआई एसएमएस अलर्ट
25 जून से एचडीएफसी बैंक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के जरिए 100 रुपये से अधिक के आउटगोइंग फंड और 500 रुपये से अधिक के इनकमिंग फंड के लिए एसएमएस अलर्ट भेजेगा। ईमेल अपडेट के जरिए लेनदेन की जानकारी मिलती रहेगी।
6. आधार विवरण अपडेट करें
आधार कार्डधारक 14 जून 2024 तक अपनी जानकारी ऑनलाइन मुफ़्त में अपडेट कर सकते हैं। नामांकन केंद्रों पर ऑफ़लाइन अपडेट के लिए 50 रुपये प्रति अपडेट शुल्क देना होगा। यूआईडीएआई ने कहा कि यह मुफ़्त सेवा निर्दिष्ट तिथि तक MyAadhaar पोर्टल के लिए विशेष है।
7. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न
करदाताओं को आकलन वर्ष 2024-25 या वित्त वर्ष 2024 के लिए ITRS दाखिल करने के लिए अपने दस्तावेज़ एकत्र करना शुरू कर देना चाहिए। वैसे तो करदाताओं के पास अपना ITR दाखिल करने के लिए 31 जुलाई, 2024 तक का समय है, लेकिन वेतनभोगी व्यक्तियों को 15 जून, 2024 तक इंतज़ार करना होगा, क्योंकि उन्हें 15 जून तक अपने नियोक्ताओं और बैंकों से फ़ॉर्म 16 प्राप्त होगा।
आप जून में अपने वित्तीय दस्तावेजों जैसे बैंक स्टेटमेंट, कैपिटल गेन्स स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप की समीक्षा शुरू कर सकते हैं। इससे अंतिम समय में होने वाली भागदौड़ और गलतियों से बचा जा सकेगा। फॉर्म 16 प्राप्त होने पर, पोर्टल की गड़बड़ियों या भारी ट्रैफ़िक के कारण होने वाली समस्याओं से बचने के लिए 31 जुलाई तक प्रतीक्षा करने के बजाय प्रक्रिया जल्दी शुरू करें।