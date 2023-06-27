इंतजार खत्म ! Tata Group 19 साल बाद ला रहा IPO
Tata Technologies IPO लंबे समय के इंतजार के बाद मार्केट रेगुलेटर SEBI ने टाटा टेक्नोलॉजीज के IPO को मंजूरी दे दी है। ये टाटा ग्रुप की ओर से बीते दो दशक में दूसरा IPO होगा। 2004 में टाटा ग्रुप की कंपनी TCS का IPO आया था। टाटा टेक ने 9 मार्च, 2023 को SEBI के पास IPO के लिए अर्जी (DRHP) फाइल की थी, जिसे आज 27 जून को मंजूरी मिली है। SEBI ने 21 जून को ऑब्जर्वेशन लेटर जारी किया, ये IPO पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) होगा। टाटा टेक्नोलॉजीज IPO में ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए 9.57 करोड़ शेयर बेचेगी जो कि इसके पेडअप शेयर कैपिटल का 23.6% है।
टाटा टेक्नोलॉजीज IPO में ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए 9.57 करोड़ शेयर बेचेगी जो कि इसके पेडअप शेयर कैपिटल का 23.6% है। इसमें 8.11 करोड़ इक्विटी शेयर टाटा मोटर्स लिमिटेड के रहेंगे। इसके अलावा Alpha TC Holdings अपने 97.16 लाख इक्विटी शेयर बेचेगी. वहीं टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड 48,58,425 शेयर OFS में बेचेगा। टाटा टेक्नोलॉजीज इंजीनियरिंग और डिजिटल सर्विसेज के कारोबार से जुड़ी हुई है, ये ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल हैवी मशीनरी और एयरोस्पेस सेक्टर्स को भी सर्विस मुहैया करती है। इसके अलावा कंपनी कारोबार के लिए ज्यादातर टाटा ग्रुप पर निर्भर करती है। बता दें कि टाटा टेक्नोलॉजीज IPO के लीड बुक मैनेजर JM Financial Ltd, BofA Securities और Citigroup Global Markets India होंगे।